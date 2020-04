Los agricultores piden al Gobierno que flexibilce las condiciones de transporte de los temporeros al campo en Alicante

Asaja- Alicante - Jóvenes Agricultores ha pedido al Gobierno que flexibilice las restricciones establecidas para el desplazamiento de la mano de obra a las explotaciones agrarias. Según Asaja, de no adoptarse cambios urgentes, muchas hortalizas y frutas dulces tan emblemáticas de la provincia de Alicante como la cereza, cuya campaña empezará de forma inminente aunque la producción se ha reducido, corren el riesgo de no poder recogerse. Tras flexibilizar el Gobierno, las normas de contratación, permitiendo compatibilizar el cobro de la prestación por desempleo con el desarrollo de labores agrícolas nos encontramos ante el grave problema de que en determinados sectores no hay trabajadores disponibles cerca y los que hay en otros municipios, no pueden moverse.

Por ello, Asaja solicita reducir las exigencias para desplazarse en coche o furgoneta y contemplar otras medidas como destinar los autobuses escolares (ahora parados) al transporte de temporeros y trabajadores agrarios. Esta medida, podría contribuir a potenciar el empleo de muchos conductores, reduciría los elevados costes de producción que tienen los agricultores y facilitaría el trabajo en el campo y el poder acceder a las zonas de cultivo. Todo ello cumpliendo con las medidas y protocolos sanitarios que se observen necesarios.

El presidente de Asaja-Alicante, Eladio Aniorte, ha remitido un escrito a la delegada del Gobierno, Gloria Calero Albal, en la que le solicita que se adopten las medidas necesarias para favorecer la movilidad de los trabajadores temporeros agrarios y canalizar el movimiento y desplazamiento de los operarios al campo, mediante autocares que actualmente están parados, como los escolares.

La idea es obtener una subvención para que las empresas de autocares puedan volver a tener actividad, suspendiendo el ERTE de los conductores necesarios y que, además, dicha colaboración económica de las administraciones contribuya a compensar los elevados costes que comporta contratar un autocar con un máximo del 33% de su capacidad. "La diferencia de ocupación permitida no puede ser asumida ni por la empresa transportista, cuyos costes son idénticos a cuando transportaba el autocar completo, ni por las empresas agrarias, ni usuarios agricultores que tienen que abonar el alquiler de todo el autobús cuando solamente pueden utilizar un tercio de las plazas en la mayoría de los casos", subraya Aniorte.

Además de las medidas referentes al transporte en autobús, Asaja pide que a partir del lunes 27 de abril se flexibilicen las restricciones de desplazamiento, permitiendo que en un mismo vehículo de 5 plazas, pueda ir el conductor y dos acompañantes; en un vehículo de 9 plazas, se desplace el conductor y cuatro acompañantes y en los autobuses se cubra el 60% de las plazas. Todos los ocupantes deberán estar asistidos de su correspondiente certificado de desplazamientos y se deben de adoptar todas las medidas de limpieza y desinfección diaria de los vehículos. Además, los trabajadores ocupantes estarán obligados a cumplir las medidas de prevención e higiene sanitaria que sean preceptivas como llevar puesta la mascarilla y guantes durante el viaje.