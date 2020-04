El Ayuntamiento distribuirá un millón de mascarillas gratis en las casas de los alicantinos

El Ayuntamiento de Alicante ha comenzado hoy el procedimiento administrativo para adquirir un millón de mascarillas. Su distribución, que será gratuita, se realizará en el propio domicilio de los vecinos de la capital.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha firmado hoy el inicio del expediente de adquisición de las mascarillas con el objetivo de repartirlas gratuitamente por las viviendas para que "todos los alicantinos puedan afrontar con mejores garantías sanitarias y por consiguiente más protegidos la paulatina vuelta a la normalidad que previsiblemente se iniciará a mediados del mes de mayo cuando el Gobierno empiece a suavizar las medidas de confinamiento y aislamiento social que contempla el decreto de estado de alarma del gobierno central".

Según un comunicado, el Ayuntamiento ha decidido adquirir las mascarillas tras constatar que "son mucho los alicantinos que no tienen acceso a este elemento de protección y que la adquisición sigue estando muy limitada dada su escasez". "Hemos decidido impulsar esta compra porque consideramos las mascarillas, tras reconocerlo así los expertos, un elemento fundamental a la hora de aumentar la protección de las personas y evitar tanto la propagación del virus Covid-19 como el contagio. No queremos que ningún niño, ningún mayor, ningún trabajador, ningún alicantino tengo que correr riesgo por no poder acceder a unas simples mascarillas", ha explicado el alcalde Barcala tras firmar el inicio del expediente de compra del millón de mascarillas. Según fuentes municipales, el coste de la medida se conocerá cuando se finalice la contratación.

Alicante sigue a la espera de que llegue el avión con material sanitario donado por la ciudad china de Wenzhou, hermanada con Alicante. Sin embargo, nada se sabe de ese avión. La última información oficial, a través del alcalde, es que el material se encontraba paralizado en el Consultado de Shangai.

Hasta la fecha, se había impulsado la distribución gratuita de mascarillas desde el Gobierno central para los trabajadores que se desplazasen en transporte público y desde la Generalitat Valenciana, a los mayores de 65 años. Ahora, se suma el Ayuntamiento de Alicante a esta iniciativa de reparto gratuito de mascarillas.