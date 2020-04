Críticas de hoteleros y comerciantes al vídeo de la edil de Turismo «aburriéndose»

Los representantes de colectivos afectados por el área que dirige la vicealcaldesa de Ciudadanos Mari Carmen Sánchez dicen que «es hora de ponerse a trabajar» y buscar herramientas para mitigar el desastre del sector, tras más de un mes sin facturar ni un euro y con ERTE

Aunque tampoco quieren hacer sangre, el vídeo de la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, afirmando hasta nueve veces que se aburre mucho durante el confinamiento ha escocido entre los distintos sectores con los que se relaciona más directamente, que son los que tienen que ver con el área de turismo que gestiona como concejala.

Sectores como el hotelero, el hostelero y el comercial, duramente castigados por el cese de actividad a que ha obligado la pandemia de coronavirus y que mayoritariamente llevan más de un mes sin ingresar un solo euro, ven fuera de lugar la grabación que la líder de Ciudadanos colgó en una red de social y consideran que es momento de trabajar todos de forma conjunta empezando por los políticos.

En este sentido, la presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos (APHA), Victoria Puche, dijo ayer que el vídeo ni es procedente ni adecuado en la actual situación pero tampoco cree que sea momento de pedir su dimisión sino de trabajar. «Sinceramente, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar todos. Ahondar en este momento como estamos en cosas como el vídeo es algo que nos supera. Pero que ha sido un vídeo desafortunado no lo voy a negar».

El cierre de los 300 hoteles de la provincia ha llevado al paro a más de 10.000 trabajadores, según datos de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec). El bloqueo de la actividad turística provocará al sector pérdidas de más de 5.000 millones de euros hasta junio, el 60% a los hoteles.

En un «testeo» entre los representantes de los principales establecimientos, la principal conclusión, según Puche, es que «nos tenemos que poner las pilas todos» y espera que la polvareda que se ha levantado con el vídeo sea «una llamada de atención» para la vicealcaldesa y responsable de Turismo, porque «hay que ponerse a trabajar más que nunca». «El vídeo, si le tiene que pasar factura en el futuro, le pasará, porque no ha sido ni procedente ni afortunado en el tiempo pero ahora no estamos para hablar de dimisiones, hay tanto que hacer y hay mucha preocupación».

Un mes muy duro

En la misma línea, la Asociación Provincial de Hostelería (APEHA) destaca el duro momento que está atravesando un sector que vivía en un 40% de su facturación del turismo y que no sabe aún ni cómo ni cuándo podrá reanudar su actividad. Aunque asegura que no ha tenido oportunidad de ver el vídeo, el vicepresidente del colectivo, Miguel García Navarro, considera que «no hay tiempo para para estar aburriéndose en la actual situación.

«El sector está muy apurado porque llevamos más de un mes sin facturar ni un solo euro, la mayoría de los trabajadores están con un ERTE y estamos asustados. No sabemos cómo vamos a poder abrir, tendremos que abordar medidas y que alguien se queje de que se aburre... Hay gente que lo pasa muy mal encerrada, sobre todo los niños; personas que están solas, situaciones muy lamentables. Personas que no tienen para comer, gente a los que se le ha muerto un familiar. No sé por qué ha dicho eso», añadió el hostelero.

Los empresarios del sector creen que para ellos lo peor está por venir porque la hostelería y el ocio serán los últimos en retomar la normalidad «y habrá muchas secuelas».

En opinión de César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), el problema de la grabación del vídeo es que se ha producido en el peor momento. «Si la misma situación se hubiera dado hace meses, habría generado cientos de memes y comentarios en la redes, y poco más. Pero desde hace más de un mes el sector de la hostelería se enfrenta a la peor crisis que hemos conocido, y necesita de todo el ingenio, implicación y capacidad de los representantes públicos para trabajar junto a las asociaciones de hosteleros y hoteleros en la búsqueda de soluciones y herramientas que mitiguen el desastre económico y revitalicen el sector cuando el confinamiento acabe».

Desde la Asociación de Locales de Restauración y Ocio (Alroa), su presidente, Javier Galdeano, quiso disculpar a la vicealcaldesa, «está claro que ha considerado que (el vídeo) es un error y se ha disculpado)», y no quiso entrar a valorar el contenido ni el momento en que lo subió a las redes.

El sector del pequeño comercio de Alicante encuentra el vídeo muy desafortunado. «Está absolutamente fuera de lugar en una situación tan dura como la que estamos viviendo. Igualmente hay otras actuaciones, otros silencios que también están fuera de lugar. Se echan en falta llamadas al comercio, comunicación y empatía», señaló la presidenta del Colectivo de Comerciantes, Vanessa Cárdenas, en referencia a la escasa atención que considera que les presta el equipo de gobierno. El Colectivo cree que es momento de aportar y de sumar, «ya tendremos tiempo de pedir explicaciones».

El vicepresidente del Colectivo y presidente de la asociación Corazón de Alicante, Vicente Armengol, considera el vídeo «muy inapropiado, sobre todo en momentos tan duros como los que estamos pasando. Sólo pedimos que se dejen la piel en sus puestos de responsabilidad para sacar la ciudad y a sus ciudadanos adelante como hacemos cada uno desde el puesto que nos ha otorgado este maldito coronavirus».

