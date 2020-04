El colectivo festero pide de forma unánime que la Santa Faz salga a la calle el 23 de abril

Hogueras, Semana Santa, Moros y Cristianos, barrios y fiestas Tradicionales argumentan que el traslado se puede realizar respetando las medidas sanitarias y de seguridad decretadas. «Estamos seguros que llevará la alegría a la inmensa mayoría de los hogares de los alicantinos, que tan necesitados están en estos momentos de un apoyo no sólo sanitario, sino también psicológico y espiritual»

Las principales entidades festeras de Alicante han pedido a través de una carta a la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, que sí permita salir a la calle a la Santa Faz el próximo jueves 23 de abril. El colectivo se ha posicionado así después de conocer el gran impacto que ha tenido la noticia sobre la negativa al traslado de la Requilia al Castillo de Santa Bárbara por parte de Subdelegación. Después de las reacciones del alcalde, Luis Barcala, de la Diputación por medio de su presidente, Carlos Mazón, ahora se suman las Hogueras, Semana Santa, Moros y Cristianos de toda la ciudad, partidas rurales, barrios y festejos tradicionales.

En una carta conjunta, estas nueve entidades han pedido a Poblador que recapacite y deje salir a la Santa Faz a la calle con el argumento de que tal evento se puede realizar siguiendo las medidas de seguridad y sanitarias decretadas en la actualidad debido a la expansión del coronavirus. El colectivo considera que el Gobierno no ha contemplado la posibilidad de que la actividad se pueda celebrar bajo el amparo de «otras causas justificadas» que la propia Ley permite.

En el texto, las fiestas han expuesto una ilustración histórica y han explicado cómo se iba a desarrollar el día «con las medidas restrictivas sin ocasionar peligro alguno», ya que después de la celebración de una Eucaristía «de acceso restringido», la Santa Faz sería trasladada sin ninguna ostentación externa y de forma privada en un coche en el que van dos personas: el chófer y el canónigo custodio, le sigue otro coche y un coche patrulla de la Policía Local. Con el castillo cerrado, se procede a la Bendición de la ciudad desde los cuatro puntos cardinales. Una vez terminado, se regresa al Monasterio siguiendo las mismas pautas que han regido la venida a la ciudad. Tanto la ida como la vuelta se ha realizado en vehículos particulares, siguiendo recorridos no dados a conocer y en todo momento se cumplen los requisitos de distanciamiento y sanidad exigidos por el Gobierno. «Y todo ello supervisado por miembros de la Policía Local de Alicante», añaden.

Este es parte del contenido del mensaje que se ha trasladado a Subdelegación del Gobierno:

Del mismo modo, entendemos que tampoco es aplicable la mención en su escrito de la comunicación por parte del Obispado de la Diócesis Orihuela –Alicante de "la suspensión de la celebración pública de la Santa Misa, con asistencia de fieles, en todos los templos de la Diócesis que permanecerán cerrados mientras dure la grave crisis sanitaria actual y hasta nuevas indicaciones", ya que la Santa Misa programada en el Monasterio para sólo nueve personas no es pública ni tampoco el acto de la Bendición de la Ciudad desde el Castillo es un acto Litúrgico de ningún tipo.

La Santa Faz, para el pueblo de Alicante, trasciende el hecho exclusivamente de Fe para constituirse en un icono de los alicantinos, sean creyentes o no creyentes. Sabido es de gente del pueblo o de autoridades políticas que manifiestan abiertamente su agnosticismo, pero para todos la Santa Faz es intocable durante todo el año y el día de la Peregrina se está ahí con pleno convencimiento. La Santa Faz ha sido durante siglos el valor común, y el asidero último al que los alicantinos nos aferramos cuando, como ahora, nos vienen muy duras y muy mal dadas. La Santa Faz es, sin lugar a dudas, la unidad de la Ciudad con todos los alicantinos y el símbolo con el que todos los ciudadanos, seamos creyentes o no, nos identificamos.

El acto de la Bendición de la Ciudad por la Santa Faz es un acto que se ha programado tras escuchar las miles de peticiones de ciudadanos que han llegado tanto hasta el Obispado como hasta el Ayuntamiento amparándose en el que ya se haya realizado a lo largo de los siglos.

Por todo lo anteriormente expuesto, como Presidentes y, por lo tanto representantes de los Colectivos Oficiales de nuestras Fiestas, compuestos por muchos miles de alicantinos que como Vd. sabe participan intensa y activamente en festejos que en muchos casos tienen una tradición de siglos y dan vida a la ciudad a lo largo de todos los meses del año. Le rogamos con todo respeto, que escuche el clamor del pueblo de Alicante y tenga a bien reconsiderar la decisión de no permitir la Bendición de la Ciudad de Alicante por la Santa Faz de forma que ésta se pueda realizar, como nosotros estamos seguros de que sí se puede hacer guardando en todo momento las normas dictadas por el Gobierno de la Nación y no poniendo en riesgo ni un solo instante la salud de ninguno de los que han participar en aquello- Estamos seguros que llevará la alegría a la inmensa mayoría de los hogares de los alicantinos, que tan necesitados están en estos momentos de un apoyo no sólo sanitario, sino también psicológico y espiritual.

La carta ha sido firmada por la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, la Federació de les Fogueres de Sant Joan, , de las Fiestas de Moros y Cristianos de Altozano, Rebolledo y Villafranqueza, agrupadas en la Federación de Fiestas de Moros y Cristianos y las Fiestas Patronales de sus Barrios y de sus Partidas Rurales agrupadas en la Fafba, de la Federación de Fiestas Tradicionales de la Ciudad y de la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos de San Blas.