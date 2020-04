La vicealcaldesa de Alicante rechaza dimitir pese a frivolizar con que se «aburre mucho» en el confinamiento

«Me aburro, me aburro, me aburro mucho... Me aburro, me aburro, me aburro mucho...». A la vicealcaldesa de Alicante y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Cs), le aburre, y no poco, el obligado confinamiento domiciliario y así lo evidenció en un polémico vídeo que colgó la noche del pasado miércoles en la red social Instagram y que permaneció visible unas tres horas.

A primera hora de ayer, la vicealcaldesa se vio obligada a disculparse, aunque rechazó dimitir pese a frivolizar con el confinamiento en plena pandemia por el coronavirus.

Lo hizo a través de un nuevo vídeo, esta vez enviado desde el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Alicante, desde donde remitieron también un comunicado. «Quiero pedir públicamente disculpas a todos los vecinos de la ciudad de Alicante por unas manifestaciones absolutamente inapropiadas e irreflexivas en unos momentos en los que la situación provocada por el Covid-19 ha llenado de dolor y preocupación todos los hogares alicantinos», señaló Mari Carmen Sánchez, a la vez que descartó que vaya a devolver el acta de concejal por bromear con el confinamiento: «Sé que mis palabras, precisamente por la gravedad de la pandemia, no son las apropiadas ni las que se espera de un cargo público, y por ese motivo quiero expresar mi profundo arrepentimiento y reiterar mi petición de disculpas. Mi voluntad es seguir trabajando por la ciudad y ayudar en la medida de mis posibilidades a superar cuanto antes esta situación».

Hasta ahí las palabras de la vicealcaldesa y edil de Turismo, que no atendió las llamadas de este diario, como tampoco lo hizo su asesor más cercano. Silencio más allá del comunicado oficial.

Silencio desde Alcaldía

Menos aún habló ayer el alcalde, Luis Barcala (PP). Desde el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, a preguntas de este diario, señalaron que el regidor se remitía a las palabras de Mari Carmen Sánchez, en las que pedía disculpas por un vídeo que ayer dio la vuelta a España, haciéndose hueco en las noticias a nivel nacional del coronavirus. Así, Barcala optó por el silencio, por ponerse de perfil en un intento de que le salpique lo mínimo posible una polémica que estará presente en el próximo pleno municipal, previsto para dentro de dos semanas y que se celebrará por vía telemática.

Y es que el PSOE anunció ayer que llevará a la sesión de este mes de abril la reprobación de la vicealcaldesa por unas palabras impropias en el actual contexto. El portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, cargó con dureza contra la «número dos» del bipartito por un vídeo en el que bromea con que se «aburre» en el confinamiento. «Es indigno que una vicealcaldesa se comporte con esa frivolidad cuando estamos padeciendo una crisis que se ha llevado miles de personas y ha acabado con nuestra economía de un plumazo. Debería tener dignidad y dimitir. Llevaremos su reprobación al pleno», afirmó el socialista.

Desde Unidas Podemos, ya suponiendo que la vicealcaldesa no va a entregar su acta, apuntaron también hacia el alcalde. «Si la vicealcaldesa de una ciudad de la importancia de Alicante tiene tiempo no solo de aburrirse, sino de comunicárnoslo de manera reiterada a través de redes sociales, es que o el cargo le queda grande, o el respeto por sus vecinos pequeño. No hay excusas: O dimite ella o Barcala debe cesarla», añadió el portavoz de la coalición, Xavier López, que a su vez puso sobre la mesa de Mari Carmen Sánchez nueve propuestas sobre Alicante para que las trabaje y así «combata el aburrimiento». Las medidas van sobre empleo, acción social, comercio, igualdad, cultura, cooperación y cambio climático.

Más reacciones

Por su parte, desde Compromís también se sumaron a la petición de dimisión de Mari Carmen Sánchez. El portavoz de la coalición, Natxo Bellido, mantuvo que la vicealcaldesa no puede seguir al frente de sus competencias tras publicar un vídeo bromeando con un confinamiento obligado por una pandemia que ya roza los mil muertos sólo en la Comunidad Valenciana. «Tiene que dimitir porque en el actual contexto hay comportamientos que no son tolerables», señaló ayer Bellido.

Por último, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, consideró el vídeo un «error muy desafortunado», aunque insistió en que le preocupa especialmente «que, ante la situación que están viviendo los alicantinos, alguno de nuestros gobernantes municipales tenga tiempo de aburrirse», como reconocía la vicealcaldesa en la polémica publicación. «El turismo será, quizá, nuestro sector más golpeado y hay muchísimo por hacer. Más que el vídeo de Mari Carmen Sánchez, nos preocupa si Cs va a abandonar su postura de bloqueo. Toca ponerse serio y ser útil. Las fotos y los vídeos, para otro momento», finalizó Ortolá.

Al margen de las reacciones de índole político, las redes sociales cargaron ayer con dureza contra la vicealcaldesa. La abrumadora mayoría de comentarios de ciudadanos criticaban a Mari Carmen Sánchez, pidiéndose la dimisión, que renuncie a su sueldo o, al menos, que colabore con entidades durante la crisis por el coronavirus.