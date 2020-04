La Subdelegación de Gobierno deniega la salida extraordinaria de la Santa Faz para bendecir Alicante

La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha denegado la salida extraordinaria de la Reliquia de la Santa Faz el próximo jueves para bendecir la ciudad contra la pandemia que estaba prevista para el próximo jueves en una petición conjunta del Ayuntamiento, el Obispado y el Cabildo. Estaba previsto que la Reliquia regresará a la capital el día previsto para la Peregrina, suspendida este año por el coronavirus, como sucedió a lo largo de la historia con otras pandemias, además de celebrarse con una misa a puerta cerrada desde el monasterio, retransmitida en directo. El alcalde, el popular Luis Barcala, ha destacado la falta sensibilidad de la autoridad gubernativa.

Sin embargo, en la respuesta dirigida al alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, cursada hoy, la subdelegada de Gobierno, la socialista Araceli Poblador, señala que "no es posible atender a su petición conforme a la normativa vigente sobre el actual estado de alarma, al no encontrarse amparada esta actividad en dicha normativa". Poblador realiza una larga relación argumental del por qué no se otorga el permiso, que se puede leer con detalle más abajo. El`proceder de la subdelegada entra en contradicción con los trámites que el Cabildo, a través del sacerdote Ramón Egío, estaba realizando directamente con la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, que le había solicitado documentación adicional, y que en principio no presuponía una negativa, según fuentes bien informadas, habiendo enviado la carta denegatoria la subdelegada antes de que respondiera oficialmente la Delegación.

Consulta aquí el programa de actos que estaba previsto para el próximo jueves.

"Sentimos que el Gobierno de España no haya tenido en cuenta esta sensibilidad hacia muchos miles de los alicantinos a los que esta bendición de la Santa Faz desde el Castillo supone una ilusión, esperanza y una motivación más en estos momentos tan duros que estamos viviendo todos", ha dicho el alcalde, Luis Barcala, al conocer la noticia.

El regidor ha recordado que a lo largo de la historia la Santa Faz fue trasladada con motivo de otras crisis sanitarias como lo fueron la peste negra de 1648 y el cólera de los años 1804, 1854, 1865, 1870 y 1885.

"La Santa Faz es una devoción y un sentimiento arraigado en lo más hondo de los alicantinos y cuesta entender que una comitiva reducida a la mínima expresión, con solo tres personas y a la distancia que establece el protocolo sanitario, pudiera ser motivo para que el Gobierno impida la celebración de una tradición con cinco siglos en Alicante. Esperamos que se reflexione sobre la decisión tomada, y se escuchen los argumentos expuestos por el Cabildo, que respaldamos", ha concluido.

Aquí se puede leer íntegro el oficio enviado por la subdelegada al alcalde denegando la bendición de la Reliquia desde el Castillo: