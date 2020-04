«La Virgen del Remedio es un barrio donde prima el arte, la poesía, la música y la imagen»

Debido a la actual situación de confinamiento, artistas de España y del mundo entero están saliendo a sus balcones y demostrando en redes, más que nunca, lo que son capaces de hacer.

En este caso son los artistas de un barrio de la zona norte de Alicante, Virgen del Remedio, los que brillan. Una persona anónima, a través de la iniciativa de Nerea y Alba, dos estudiantes de arquitectura de la UA, ha creado un perfil de Instagram (@movirgenmoart) donde se dan a conocer a «todas aquellas personas que se expresan en un barrio donde prima el arte, la poesía, la música, y la imagen», como nos cuentan a continuación.

¿Cómo surgió esta iniciativa para mostrar la parte más artística de Virgen del Remedio?

Desde la Universidad de Alicante estamos haciendo una investigación sobre Virgen del Remedio. A raíz de esto nos hemos dado cuenta de que lo que se habla del barrio no le hace justicia. Se trata de un barrio humilde y trabajador donde predomina la multiculturalidad, algo que lo hace incluso más especial e interesante. Fue ahí cuando surgió esta idea y nos pusimos en contacto con un vecino del barrio para que se pusiera en marcha y creara el perfil de Instagram.

A raíz del Covid-19, han comenzado a surgir iniciativas muy interesantes y este barrio no se queda atrás. De hecho, lo están «explotando» al máximo y es una pena que el foco se centre en lo negativo.

De todo esto surge un perfil de Instagram que muestra todo el arte que alberga. Virgen del Remedio tiene mucho potencial y no se le da la importancia que tiene. @movirgenmoart es una iniciativa que quiere dar a conocer toda esa expresión con un tinte reivindicativo, tanto por el contenido que se publica sobre música, poesía... como encuestas y opiniones que se realizan desde el propio perfil y que expresan los pensamientos de las personas que lo habitan.

No obstante, si nos adentramos en el barrio no solo nos queremos quedar con esto. No solo los jóvenes se manifiestan, hay muchas actividades que hacen de este un barrio con infinidad de posibilidades, tanto en el centro social Gastón Castelló, como desde la parroquia, colegios, asociaciones... y una gran cantidad de actividades que se realizan sin ningún tipo de distinción por sexo, edad o cultura.

¿De qué manera ayudáis vosotras a la difusión de este perfil?

Ayudamos en lo que podemos, sobre todo en cuestiones gráficas y aportando ideas.

De todas formas, creemos que la importancia se le debe dar a la gente del propio Virgen del Remedio, ya que son ellos los que están haciendo posible esta iniciativa, tanto los artistas que se publican, como quien lleva y actualiza el Instagram. Siempre se le suele dar importancia a gente ajena al barrio y en este caso son ellos los protagonistas.

Puedes seguir al perfil Mo Virgen Mo Art en Instagram.