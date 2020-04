La vicealcaldesa de Alicante descarta dimitir entre críticas de la oposición por insistir en un vídeo que se "aburre" en el confinamiento por el coronavirus

Trece horas ha tardado la vicealcaldesa de Alicante y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez, en disculparse por el vídeo que subió ayer redes sociales en el que repetía reiteradamente que se "aburre" durante esta pandemia por coronavirus. El vídeo permaneció en su perfil personal de Instagram, que era público hasta que anoche limitó el acceso a sus seguidores, unas tres horas. Luego lo borró. Las disculpas, en forma de comunicado, han llegado esta mañana.

"Quiero pedir públicamente disculpas a todos los vecinos de la ciudad de Alicante por unas manifestaciones absolutamente inapropiadas e irreflexivas en unos momentos en los que la situación provocada por el Covid-19 ha llenado de dolor y preocupación todos los hogares alicantinos", ha señalado la vicealcaldesa a través de un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Alicante, en el que además descarta dimitir: "Sé que mis palabras, precisamente por la gravedad de la pandemia, no son las apropiadas ni las que se espera de un cargo público, y por ese motivo quiero expresar mi profundo arrepentimiento por las mismas y reiterar mi petición de disculpas. Mi voluntad es seguir trabajando por la ciudad y ayudar en la medida de mis posibilidades a superar cuanto antes esta situación". Por ahora, no se ha pronunciado al respecto oficialmente el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que está asumiendo el peso de la gestión durante estas semanas de estado de alarma, con la vicealcaldesa en un papel muy secundario. Desde su gabinete de comunicación, han señalado que el regidor se "limita" al comunicado de Sánchez y a su "petición de disculpas".

La dimisión, sin embargo, era la salida que pide desde anoche todo el bloque de izquierdas de la oposición en Alicante (PSOE, Unidas Podemos y Compromís). "Si la vicealcaldesa de una ciudad de la importancia de Alicante tiene tiempo no solo de aburrirse, sino de comunicárnoslo de manera reiterada a través de redes sociales en el momento de la mayor crisis social y económica en décadas, es que o el cargo le queda grande, o el respeto por sus vecinos y vecinas pequeño. No hay excusas: O dimite ella o Barcala debe cesarla", señaló el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, en la línea del dirigente de Compromís, Natxo Bellido, que también pidió la dimisión de la líder de Ciudadanos: "La señora Sánchez tiene que dimitir porque en el actual contexto hay comportamientos que no son tolerables".

El PSOE, por su parte, pretende ir más allá, no quiere que las palabras de Mari Carmen Sánchez queden en el olvido con un comunicado de disculpa. Así, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Francesc Sanguino, ha anunciado que su formación, además de pedir su dimisión, llevará al próximo pleno municipal, previsto para dentro de dos semanas, la reprobación de la vicealcaldesa. "Es indigno que una vicealcaldesa se comporte con esa frivolidad cuando estamos padeciendo una crisis que se ha llevado miles de personas, ha dejado a miles de familias sin comer y acabado con nuestra economía de un plumazo. Debería tener dignidad y dimitir. Llevaremos su reprobación al pleno", ha señalado el dirigente socialista.

Por su parte, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, considera un "muy desafortunado error" aunque subraya que le preocupa "que ante la situación que están viviendo los alicantinos alguno de nuestros gobernantes municipales tenga tiempo de aburrirse". "El turismo será, quizá, nuestro sector más golpeado y hay muchísimo por hacer. Más que el vídeo de Mari Carmen Sánchez, nos preocupa si Ciudadanos va a abandonar su postura de bloqueo. Toca ponerse serio y ser útil. Las fotos y los vídeos, para otro momento", ha apuntado el portavoz de Vox.