No te aburras, dimite

Me había autoimpuesto la máxima prudencia al juzgar las acciones estos días de los políticos. De todos los políticos. Criticar aquello que me pareciera censurable, pero tratar de no perder de vista la enorme dimensión de la carga que tienen encima. Ir a lo sustancial. No hacer sangre por hacer. Pero el vídeo colgado en redes sociales por la vicealcaldesa de Alicante y concejal de Turismo de la segunda ciudad de esta Comunidad, que pueden ver en la edición digital de INFORMACIÓN, ha roto todos mis buenos propósitos. "Me aburro", dice la buena señora. Y lo repite machacona, interminablemente, nueve veces. Nueve.

Estoy seguro de que el autónomo que no ha cobrado no se aburre. Ni los dueños de miles de negocios de Hostelería, cerrados a cal y canto igual que los comercios. Ni el personal sanitario, ni los empleados de supermercados, ni las personas mayores, ni los contagiados hospitalizados, ni los que lo sufren en casa, ni los que han perdido familiares, ni los policías, ni los miles de trabajadores afectados por ERTES... En fin, los casos son infinitos, la población afectada enorme.

Pero Mari Carmen Sánchez se aburre. Cobra su sueldo, que no es pequeño, íntegro. No va a sufrir un ERTE ni va a ir al paro. Tiene la obligación de pensar en cómo la ciudad de la que es gobernante sale de ésta, cómo se palían los daños, cómo se atiende a los más necesitados, cómo se proyecta un futuro tan incierto. Pero se aburre. Podría haber grabado un vídeo dando ánimos, o explicando las decenas de ideas, proyectos, cosas que deberían estar pasando por sus manos. Pero lo que hace es repetirnos nueve veces lo aburrida que está. Pues que siga. Pero que dimita. A ver si deja paso a otro que trabaje más y se aburra menos. O, por lo menos, que sea menos frívolo y utilice las redes para algo útil y desde la dignidad que se le supone al cargo. Dirán que me fijo en la anécdota. No, lo malo es que no es una anécdota. Es un insulto.