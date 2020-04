Juan Martínez Munuera: «Este virus ha hecho que valoremos lo que de verdad es importante»

Actualmente es colegiado en la Primera División y dirige partidos a nivel internacional. Desde los 19 años es agente de la Policía Local de Finestrat.

Hablar de Juan Martínez Munuera es hablar de uno de los árbitros mejor valorados en el fútbol español e internacional, de hecho, es considerado por muchos el mejor árbitro VAR del mundo. El arbitraje corre por sus venas, su padre también fue árbitro y su hermano es asistente de Primera División. No obstante, durante algunos años este colegiado compaginó el impartir la justicia en la cancha con la vigilancia de las calles. Martínez Munuera pertenece al cuerpo de la Policía Local de Finestrat, aunque desde el 2013, año en que debutó en Primera División, está en excedencia al ser incompatibles las que para él son sus dos grandes pasiones. Ahora, debido a la crisis sanitaria, este agente/árbitro se puso a disposición de la jefatura de policía para reincorporarse a sus funciones.



P ¿Cuándo decidió solicitar la reincorporación a su puesto como agente de la Policía Local de Finestrat?

R En cuanto se decretó el estado de alarma. Me decidí cuando fueron pasando los días y me fui dando cuenta de que la situación cada vez era más seria y que se estaban quedando mermados algunos cuerpos de policía, centros sanitarios, etcétera. Yo creo que en un principio nadie era consciente de que todo esto iba a ser tan gordo como está siendo.

P ¿Cuál fue la respuesta del Intendente Jefe de la Policía Local de Finestrat?

R Me dijo que de momento no necesitaba mis servicios, fue una respuesta muy clara y muy sincera, aunque yo creo que también influyó mi situación familiar, mi esposa está embarazada de siete meses y está aquí sola, ella aquí no tiene familia. Pero bueno, el jefe me explicó que la Policía de Finestrat no se está viendo mermada y cuenta con la totalidad de la plantilla a su disposición, pero que de cualquier forma tendría en consideración mi ofrecimiento en caso de necesidad. Debo destacar que nuestra jefatura y el Ayuntamiento siempre han hecho un gran trabajo de gestión y de organización, siempre nos han dotado del equipo necesario y yo creo que gracias a eso los agentes están trabajando en condiciones seguras.

P ¿Tenía contacto con tus compañeros de la Policía?

R Sí, desde que comenzó el confinamiento he estado en contacto con ellos, de hecho siempre me mantengo en comunicación, me gusta estar al día de lo que sucede en la Policía y con el Ayuntamiento, que es al que me debo.

P Si las circunstancias lo hubiesen requerido y hubiese tenido que elegir entre la Policía Local de Finestrat y el arbitraje ¿Habría sido una decisión sencilla?

R No. No me fue sencillo en su momento elegir y eso que me iba al fútbol profesional, con lo bonito que esto es. Ya me fue difícil hacer un break en la policía porque me apasiona, de hecho ya siendo arbitro profesional me seguí formando y haciendo cursos relacionados con la carrera policial porque tengo pensado reincorporarme como policía cuando acabe mi carrera en el arbitraje.

P ¿Qué siente al ver la presión a la que están sometidos sus compañeros de la Policía Local?

R Yo creo que un poco de frustración, ha tenido que suceder una cosa tan grave para que nos demos cuenta de lo importantes que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los sanitarios, los bomberos y muchas otras profesiones que están siendo esenciales en estos momentos. Antes no solo no se valoraba su labor, encima nos quejábamos, a la policía se le veía como algo malo, a los sanitarios siempre los criticábamos, ahora estamos empezando a valorar ese trabajo.

P A usted como árbitro muchas veces le intentan engañar los jugadores ¿Qué sientes al ver que hay gente intentando saltarse el confinamiento y engañar a la policía?

R Mucha rabia porque es una irresponsabilidad y porque están poniendo en riesgo la vida de otras personas. Hay mucha gente que puede ser portadora del virus y no saberlo, aún hay dudas sobre las formas en las que se puede transmitir el virus. Esto es muy serio, no tiene nada que ver con un jugador que engaña, al fin y al cabo eso es deporte, aquí estamos hablando de lo más preciado que es la vida.

P En el terreno de juego es quien hace valer el reglamento ¿Qué le diría a la gente para que cumpla el confinamiento?

R Que sean responsables y que sigan todas las recomendaciones de los expertos, ellos son los que saben. Todos hablamos y opinamos sin tener conocimiento, extrapolándolo un poco al fútbol, todos somos seleccionadores y todos tenemos la respuesta, pero insisto en que esto es muy serio y hay que hacer caso a los científicos y a los médicos, ello saben lo que hacen.

P Antes de que se decretara el estado de alarma y en su faceta de arbitro ¿Cómo vivía los partidos a puerta cerrada o la posible suspensión de la liga?

R Poco a poco me iba dando cuenta de que la situación se iba agravando. Nadie se esperaba ver a puerta cerrada un partido entre el Valencia y el Atalanta, que era un partido de los octavos de final de la Champions League. Al ver lo que estaba pasando, estadios vacíos que siempre estaban llenos de gente, desde luego que es algo diferente, incluso triste. Pero eso me hizo entender que la situación era muy seria, son medidas que se requieren y todo lo que se haga por la salud de las personas, bienvenido sea.

P Hasta pocos días antes de que España decretara el estado de alarma, ustedes seguían en contacto con mucha gente procedente de sitios distintos ¿Les hablaban de lo que se estaba viviendo en sus países?

R Si, al estar en partidos internacionales tenía contacto con personas de Italia, por ejemplo, que me hablaban de la complejidad del fenómeno y me recomendaban no subestimar la situación, eso hizo que fuera muy cauto desde un primer momento.

P ¿Cree que todo regresará a la normalidad pronto y que se podría retomar el fútbol antes del verano o habrá que esperar hasta septiembre?

R No lo sé la verdad, pero creo que cuando se retome se debe hacer con la seguridad de que no se pondrá en riesgo la salud de las personas y eso se tiene que garantizar siguiendo las recomendaciones de los expertos. El fútbol es mi pasión, disfruto mucho con mi profesión, pero ahora todos los esfuerzos deben centrarse en vencer al virus.

En corto

P Pensando en la vuelta a la normalidad ¿Ha pensado en cómo compaginará la paternidad y el arbitraje?



R Aunque la vida normal vuelva, yo voy a ser padre en mes y medio, uno de los escenarios que preveo es que yo tenga que pasar tres meses sin poder ver a mi hijo recién nacido porque yo no me atrevo a viajar a varios sitios y llegar a mi casa con toda la normalidad del mundo con el riesgo que eso supondría. Esto es algo que no es sencillo de afrontar, se retome cuando se retome, por eso lo he hablado con toda la familia y llegados a ese punto, mi mujer se irá prácticamente confinada con el niño a casa de sus padres, por lo menos durante dos o tres meses.



P Cuando todo esto pase ¿Cree que algo cambiará a nivel general, cambiaremos como sociedad u olvidaremos?



R Yo creo que algo va a cambiar, esto nos ha afectado a todos mucho, nos ha abierto los ojos, no a todos, pero creo que a mucha gente sí y nos ha hecho ver que lo realmente importante es la salud. Quiero pensar que ahora la gente va a ser un poco más responsable.