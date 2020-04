«A los que se saltan el confinamiento aquí la policía y el ejército los mete en la cárcel»

Ahora está encerrado en un hotel sin poder regresar a España.

Comenzó con la ilusión del viaje de su vida durante nueve meses para recorrer buena parte del mundo y ha terminado atrapado en un hotel de Malasia por la pandemia del coronavirus. El alicantino natural de Aspe Roger García Prieto, profesor de tecnología en el Instituto del Centro de Tecnificación Deportiva de Cheste (Valencia), decidió solicitar una excedencia en su trabajo para conocer los países exóticos de Asia, Oceanía y América.

Recibió 2020 en Tailandia con la enorme alegría de tener por delante casi un año para vivir una experiencia única e inolvidable. Estaba disfrutando de los encantos de la cultura asiática. Había visitado ya los templos de Angkor, las playas paradisiacas del Sur de Camboya, los modernos rascacielos de Bangkok y Kuala Lumpur, recorrió el río Mekong desde la Ciudad de Luang Praban (Patrimonio de la Humanidad, situada al norte de Laos); las maravillas de Myanmar (antigua Birmania), así como la ciudad imperial de Bagan con sus más de 2.000 templos. Y de la noche a la mañana ha terminado encerrado en un hotel.

La expansión de la crisis sanitaria del Covid-19 le ha pillado en Malaca, ciudad malaya de cerca de 500.000 habitantes, capital del estado costero situada al suroeste del país. Su intención inicial fue desplazarse a Tailandia, donde hizo amigos durante los dos primeros meses de viaje, pero antes de que pudiera salir las fronteras quedaron totalmente cerradas.

El hotel donde estaba hospedado tuvo que cerrar, aunque afortunadamente dejaron quedarse a las siete personas (un japonés, un matrimonio de polacos, una tailandesa, un inglés y un indio) que no tenían donde ir. La embajada de España en Malasia se ha puesto en contacto con él, aunque las alternativas planteadas han sido más una odisea que una solución.

«Primero me ofrecieron ir al aeropuerto de Kuala Lumpur, que está a 200 kilómetros de donde me encuentro, y buscar algún vuelo, pero sin asegurarme que lo pudiera coger y sin destino determinado. Luego me propusieron viajar a Amsterdam y a Londres, pero los viajes eran carísimos y con la incertidumbre de si posteriormente habría enlaces para poder viajar a España. Al final, he decidido permanecer en el hotel. No hay nadie en recepción y solo vienen varios días a la semana a limpiar y poco más. En Malasia las cosas están mejor que las informaciones que me llegan desde España. Los contagios todavía no son muy numerosos. Según las noticias ha habido 76 muertos y pocos más de 4.ooo contagiados. El confinamiento aquí estaba fijado hasta el 15 de abril y mi intención era volver a España para esa fecha, pero, al final, lo han aumentado 15 días más, por lo que tendré que esperar», explica resignado Roger.

El aspense atrapado en Malasia asegura que se encuentra bien, aunque su moral va subiendo y bajando por días. «Intento pasar el tiempo lo mejor posible. Entre las personas que estamos encerradas en el hotel realizamos actividades. Unos dan clases de boxeo, yo de yoga y por las noches sesión de cine. Tratamos de divertirnos como podemos y aprovechando Internet para hablar con la familia y los amigos. De momento todavía no me ha entrado el estado de agobio y ansiedad, aunque enseguida que tenga una seguridad de que puedo regresar con relativa normalidad mi intención es volver a España».

Roger señala que las medidas de control para cumplir el confinamiento sí que son muy estrictas. «Salimos al supermercado a comprar el desayuno, a un restaurante a recoger la comida y nada más. Aquí la policía y el ejército son muy duros en la calle y al que se salta las normas sin una justificación clara como son comprar las necesidades básicas lo detienen y lo meten en la cárcel. En ese sentido sí que hay que llevar mucho cuidado».

Este profesor tiene muy claro que su viaje ya no va a poder continuar. «Quería seguir unos meses en Asia y, posteriormente, visitar Oceanía y de allí pasar a América, pero ahora es imposible. No me queda más remedio que volverme. Sé que va a ser un año perdido porque, conforme están las cosas en España, voy a tener muy difícil poder reincorporarme a mi trabajo hasta el próximo curso. Pero ahora en lo único que pienso es en la salud y en tratar de tener una seguridad de que puedo regresar a España sin ningún problema. Mientras que no la tenga voy a seguir aquí porque, dentro de lo malo, estoy bien».