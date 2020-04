Los juzgados empiezan a acordar libertades por la crisis sanitaria

Hasta la semana pasada, la situación de emergencia por la pandemia sanitaria del corona virus no era motivo para acordar la libertad de detenidos por los juzgados y todas las peticiones eran denegadas sistemáticamente. Un juzgado de Torrevieja ha roto esta tendencia y ha empezado a acordar medidas de libertad bajo fianza para dos detenidos argumentando que con el estado de alarma «no existe riesgo de fuga». El magistrado entiende que también que en el estado actual de la investigación no hay riesgo de destrucción de pruebas, porque la causa está a expensa de recibir informes policiales para ser enviada a juicio.

Ambos detenidos estaban defendidos por el letrado Aitor Esteban Gallastegui que había pedido la libertad alegando que con el estado de alarma no había posibilidad de fuga, ya que no se puede salir a la calle y las fronteras del país se encuentran cerradas. Asimismo, se argumentaba la actual paralización de los juzgados decretada ante la pandemia, donde sólo se tramita lo estrictamente urgente. La defensa argumentaba que esta situación iba a suponer una demora en los procedimientos, al no haber visos de saber cuándo se enviaría la causa al juicio. Y sobre todo se valoraba el riesgo que suponía tener encarcelados a estos presos preventivos sin haber sido juzgados con el riesgo de que contrajeran la enfermedad en el caso de que empezara a haber contagios entre la población reclusa.

El juzgado ha fijado sendas fianzas de 18.000 y 25.000 euros para dos detenidos en una causa por tráfico de drogas y que estaban encarcelados desde noviembre del año pasado. Pasados cerca de seis meses del encarcelamiento, el juzgado ha valorado que en el panorama actual no concurren las circunstancias que se dieron en si día para decretar la prisión y fija un calendario de comparecencias mensuales, así como la retirada del pasaporte .