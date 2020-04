La Policía Local impone 142 multas e identifica 2.800 vehículos tras reforzar los controles

La Policía Local de Alicante ha alcanzado su cifra más elevada de sanciones impuestas en un solo día en la ciudad desde que se decretó el estado de alarma tras intensificar los controles esta Semana Santa, registrándose en las últimas 24 horas un total de 142 denuncias, y contabilizando 5.748 personas identificadas y vehículos interceptados en los dispositivos organizado para hacer frente al Covid-19, ha informado la concejalía de Seguridad Ciudadana.

El endurecimiento de los controles y los dispositivos organizados por los cuerpos y Fuerzas de Seguridad para lograr el total cumplimiento del confinamiento y comprobar la procedencia de vehículos ha conllevado un incremento de vehículos interceptados con 2.818 en un día y de identificaciones con 2.930 personas, y los agentes interceptaron a personas procedentes de Madrid, Guadalajara, Valladolid e incluso de Alemania.

Asimismo los agentes han continuado vigilando con especial intensidad las zonas aledañas a grandes cadenas de supermercados y comerciales, y se han identificado a más de doscientas personas esta mañana, y un total de 17 no son residentes de Alicante y provienen fundamentalmente de Madrid. En los controles de los vehículos puestos en los accesos a los establecimientos alimentarios al percibir la presencia de dotaciones policiales intentaban darse la vuelta y marcharse sin entrar en los supermercados para evitar ser identificados.

El edil de Seguridad, José Ramón González, ha expresado hoy su agradecimiento a los ciudadanos porque la inmensa mayoría está teniendo en estos difíciles momentos una conducta "ejemplar y responsable", y ha vuelto a incidir en "el excepcional trabajo que está realizando la Policía en los controles para hacer cumplir todas las medidas con mucha entrega y profesionalidad".

En la zona de playas la Policía Local junto con otros cuerpos de seguridad van a continuar incrementando la vigilancia para controlar los accesos a segundas residencias, y se ha establecido operativos de refuerzo con más agentes desde hoy hasta el sábado con motivo de la Semana Santa.

La Policía Local en las inspecciones realizadas a los pasajeros de los 75 autobuses, han denunciado a 4 foráneos que incumplían el estado de alarma, 3 procedentes de Guadalajara y 1 de Madrid.

De esta manera, los agentes han procedido también a denunciar a personas que estaban haciendo obras en estos días de confinamiento sin permisos en Avenida Alfonso X el Sabio, además se ha intervenido en una fiesta organizada en una terraza en la calle Guardamar, con jóvenes jugando al fútbol, en las instalaciones del colegio Salesianos situado en la calle Tucuman, y para disolver un grupo de personas en la Plaza Joaquín María López y en Periodista Rodolfo Salazar.

La Policía Local ha superado en tres días esta Semana Santa con 380 denuncias el total de sanciones impuestas en las semanas anteriores que rondaban las 300 multas en siete días, y también los vehículos interceptados que suman esta semana 6.120, y se han identificado a 5.180 personas.

Por su parte durante la noche se han continuado intensificando los controles nocturnos con Policía Nacional en todos los accesos a la ciudad, y se detuvieron a dos personas, en el control realizado de N-332 con Urbanova, por un presunto delito de apropiación indebida de un vehículo, recuperándose igualmente el turismo objeto de denuncia.

Más noticias de hoy que te interesará leer

El alto seguimiento del confinamiento evita 8.000 muertes en la Comunidad



Cien mil autónomos han pedido ya las ayudas del Consell



La patronal prevé que tras la alarma el ladrillo repunte de nuevo



Sanidad hace más de 36.000 test rápidos para frenar contagios



Cámaras de videovigilancia para controlar a los enfermos



Sanidad realiza más de 500 contrataciones para reforzar los hospitales de la provincia