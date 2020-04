Las asociaciones de peluquería y estética de Alicante piden que no se vaya a las casas ante la falta de medios de protección

La Asociación de Esteticistas y Maquilladores de Alicante y España (AEMPAE) y la Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería (APEPCA) han recomendado a sus asociados y a sus clientes no recurrir a los profesionales para reclamarles servicios a domicilio mientras dure el Estado de Alarma y las medidas de confinamiento domiciliario por motivo de seguridad sanitaria, según subrayan en un comunicado María Salud Torelló y Fernando Pérez, respectivos presidentes de ambas organizaciones.

Los representantes de AEMPAE y APEPCA recuerdan su disposición ante el Ministerio de Sanidad para cubrir de manera solidaria determinados servicios a personas "con necesidades especiales, movilidad reducida o con algún tipo de incapacidad con el fin de poder mantener el aseo y la higiene de estas personas. Pero nunca se valoró la posibilidad de dar el servicio a cualquier persona que no cumpliera algunas de estas dos condiciones, ya que si no estaríamos desempeñando nuestra profesión simplemente fuera de nuestro salón".

No obstante, ante el silencio de la Administración y "después de valorar que sin medios ni herramientas medico sanitarias no se puede ni se debe facilitar este tipo de servicio, desaconsejamos y creemos que es una irresponsabilidad por parte del profesional el hecho de no valorar la salud tanto de la persona que va a recibir este tipo de servicio como la de uno mismo", señalan Torrelló y Pérez.

APEPCA y AEMPA-E, que representan a la gran mayoría de los profesionales del gremio de la peluquería, estética, masajes , maquilladores y técnicos de uñas en la provincia de Alicante y España , insisten en la situación de confinamiento obligatorio actual que impide ejercer la profesión.

Intrusismo y salud pública



De este modo, consideran que la prestación a domicilio puede suponer un "ejercicio de irresponsabilidad, especialmente cuando no se dispone de los sistemas de seguridad personal adecuado y cuando determinadas actividades propias de su labor requieren un contacto muy próximo con el cliente". Al mismo tiempo, denunciaron el peligro que supone para la salud pública el intrusismo profesional que pueda ejercer a domicilio.

"También tenemos constancia, que algunos 'profesionales' clandestinos, sí se ofrecen a hacer servicios por los domicilios, lo que supone un ejercicio de desobediencia del confinamiento obligatorio y la generación de situaciones de riesgo para el cliente", concluyen.