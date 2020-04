Vestas de la hermandad de Santa Cruz engalan los balcones en este Miércoles Santo en Alicante

La crisis sanitaria por el coronavirus obligó a suspender la Semana Santa de Alicante, pero no ha impedido que la hermandad de Santa Cruz se deje ver en su día. Hoy, Miércoles Santo, no se celebrará la procesión más emblemática de la ciudad, pero los miembros de la hermandad han decorado sus balcones de toda la ciudad con las vestas que tendrían que lucir desde tarde y hasta la madrugada. Especialmente, se han engalanado balcones del tradicional barrio, que hoy no verá bajar ni subir, por sus empinadas calles los cuatro pasos de la hermandad: Cristo Cautivo, Cristo de la Fe, la Virgen de los Dolores y el Descendimiento.

Así lo explica Moncho Riquelme Sánchez, hermano Mayor Cofrade. "Se están engalanando los balcones, tanto de Santa Cruz como de otros puntos de la ciudad con las vestas de color negro de la hermandad, además de con las tradicionales banderas. Queremos que Santa Cruz siga hoy vivo. También hay vecinos que han colocado figuras, capuchinos e incluso una réplica del arranque de la procesión en la calle San Rafael", explica el responsable de la hermandad, quien admite que los miembros están sufriendo hoy "mucho vacío y desolación".

Riquelme recuerda que al última incidencia la tuvieron en el año 2012, cuando tuvieron que volverse a la ermita por la intensa lluvia. "La procesión la forman unas 3.000 personas, entre hermanos, costaleros, músicos, mujeres de mantilla... Es especialmente triste porque este año celebrábamos el 75 aniversario de la refundación de la hermandad y el 25 aniversario del Cristo Cautivo", añade el hermano Mayor Cofrade.