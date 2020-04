El tiempo en Alicante: primavera con sol y máximas de 20 grados hasta el lunes de Mona

Esta vez el tiempo no acompaña, porque hay quedarse en casa . No se han cumplido los pronósticos que anunciaban una Semana Santa pasada por agua en la provincia –lluvia que la arruinó en 2019-, y desde hoy y hasta el domingo el tiempo será primaveral, sobre todo en la franja costera donde se puedan alcanzar los 20 grados en las horas centrales del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología que anuncia sol hasta el lunes de Monta –también confinados- cuando podría llover. Todo en el día con la Operación Salida más surrealista de la historia porque no se puede viajar y la Guardia Civil va a estar preparada con todos sus efectivos para impedir violaciones del confinamiento y la tentación de los desplazamientos a la segunda residencia.

Un frente cálido se aproxima a la Península Ibérica por el oeste y provocará un aumento de la nubosidad que sí puede dejar lluvias débiles en Galicia mientras que el riesgo por fenómenos costeros afectará al Estrecho, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la Aemet ha avisado por riesgo de vientos que soplarán con fuerza 7 en el oeste de Tarifa y en el sur del Cabo del Grafalagar, mientras que a lo largo del día irá aumentando la nubosidad, sobre todo las nubes medias y altas en la mitad oeste de la Península que podrán dejar lluvias débiles al final del día en Galicia.

Sin embargo, en el resto de la Península se esperan intervalos nubosso o poco nubosos y ser formará nubosidad de evolución diurna en zonas dispersas del interior, que dejarán chubascos y tormentas ocasionales en Pirineos, sistema Ibérico y cordillera cantábrica, sin descartarlo en áreas próximas y en el sistema Central. En Baleares y Canarias, este miércoles será un día poco nuboso, con algunas nubes altas. Asimismo por la mañana podrían formarse bancos de niebla matinales en Galicia y meseta norte.

En cuanto a las temperaturas, la Aemet espera que las diurnas suban en Canarias y en la mayor parte de la Península, excepto en los extremos oeste y sur. El ascenso térmico será localmente notable en el nordeste y se esperan pocos cambios en el resto del país. De hecho, prevé temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas en el área cantábrica y en Canarias.

Finalmente, informa de que el viento soplará de componente este en el área mediterránea, con levante fuerte en el Estrecho. En Canarias soplará del noreste mientras en el resto habrá vientos flojos variables.

El mes de marzo fue un mes húmedo y cálido, ya que casi se han duplicado los valores normales de precipitación, lo que le convierte en el cuarto marzo más húmedo y el séptimo más cálido en lo que va de siglo, según el balance climático de la Agencia Estatal de Meteorología.

En cuanto a las lluvias, el mes de marzo ha sido además el séptimo mes de marzo más húmedo desde el año 1965, cuando comenzaron los registros y ha terminado con un carácter "muy húmedo", ya que se ha recogido una precipitación media sobre el conjunto de España de 92 litros por metro cuadrado, un 95 por ciento más que lo normal en este mes, que son 47 litros por metro cuadrado en el periodo de referencia 1981-2010.

A lo largo del mes las precipitaciones fueron abundantes e incluso triplican los valores normales en una extensa área que va desde el sur de Navarra, la Rioja, provincia de Zaragoza y gran parte de las de Teruel y Castellón, hasta Murcia, oeste de Alicante y algunas zonas del litoral de Almería.

De esta forma ha resultado un mes muy húmedo e incluso extremadamente húmedo en zonas de la mitad este peninsular, este y suroeste de Castilla y León, oeste de Extremadura, suroeste de Andalucía, y pequeñas áreas al este de Baleares y norte de Tenerife.

Sin embargo, ha tenido un carácter seco en zonas del oeste de Gerona, en el sur de las islas Canarias más occidentales, Ibiza y norte de Mallorca, y Melilla.

La AEMET destaca que las mayores precipitaciones diarias en observatorios principales como el día 31 en Castellón-Almanssora, con 150 litros por metro cuadrado; el día 23, con 68 litros por metro cuadrado en Alcantarilla-Base aérea; 66 litros por metro cuadrado en San Javier-aeropuerto y 65 litros por metro cuadrado en Murcia.

De hecho, todos estos valores, excepto el de el aeropuerto de San Javier han supuesto los valores más altos de las correspondientes series en un mes de marzo y lo mismo ha ocurrido en otros 5 observatorios principales más.

Además, a lo largo del mes en tres observatorios se ha superado el valor mensual más alto desde que tienen registros, como en Castellón-Almanssora, con 205 litros por metro cuadrado y en Logroño-Agoncillo y Teruel, con 105 litros por metro cuadrado.

En cuanto a las temperaturas, el mes de marzo ha resultado cálido en su conjunto, con un valor superior en 0,5 grados centígrado a la temperatura media normal, que son 11,8ºC, en el periodo de referencia (1981-2010). Se trata, según la AEMET este es el decimotercer marzo más cálido desde 1965 y el séptimo más cálido del siglo XXI.

En general, el mes de marzo tuvo un carácter térmico muy variable de unas zonas a otras. Por un lado, en el noroeste de Castilla y León, el sureste peninsular y el archipiélago balear, marzo ha resultado entre cálido y muy cálido y con anomalías térmicas de unos 2ºC. Por otro lado, en el sur de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias oriental, Aragón y Andalucía las anomalías fueron cercanas a -1ºC e incluso llegaron a tener un carácter muy frío en algunos puntos aislados de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.