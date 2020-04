Las Fuerzas de Seguridad intensifican los controles para evitar desplazamientos a segundas residencias

Evitar desplazamientos a las segundas residencias durante la Semana Santa. Las Fuerzas de Seguridad van a reforzar los controles para tratar de evitar estas vulneraciones de la cuarentena por la pandemia del coronavirus durante el estado de alarma y en días donde lo habitual es coger el coche para irse a las zonas de playa. En Alicante, Policía Nacional, Local y Guardia Civil van a montar operativos de manera conjunta a fin de reforzar estos controles. Sólo durante las pasadas 24 horas, la Policía Local ha impuesto más de 200 sanciones y se teme que haya un sector de la población que se esté relajando en el cumplimiento de las medidas de seguridad, según han informado fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana. A todo aquel que se desplace sin causa justificada, se le obligará a volver a su lugar de origen.

Las Fuerzas de Seguridad intensificarán los operativos y controles en todos los accesos y salidas de Alicante esta Semana Santa, y se revisarán los maleteros de los vehículos para asegurar que se están cumpliendo las limitaciones de movilidad, y evitar así viajes en Semana Santa y cualquier desplazamiento a la zona de playas o segundas residencias. El concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, ha sido tajante al asegurar que "no dejaremos que nadie acuda a sus segundas residencias en las playas", motivo por el que se van intensificar en la ciudad los controles tanto diurnos como nocturnos."Debemos quedarnos en casa y no es momento de realizar desplazamientos y viajes que no están permitidos", ha asegurado.

Alicante encara el mes de confinamiento con un amplio repunte del número de sanciones ya que son más de 238 denuncias las que se han puesto en sólo dos días con seis detenidos, y un total de 5.552 vehículos y personas interceptados en Alicante. La Policía Local ha vigilado toda la mañana con especial intensidad la zona de playas para controlar los accesos a segundas residencia, con incidencia en zonas aledañas a grandes cadenas de supermercados, y se ha sancionado a varias personas paseando en la avenida de Niza en la Playa de San Juan.

Asimismo la Policía Local ha disuelto y sancionado a tres grupos de jóvenes uno jugando en la calle en Baronía de Polop, otro fumando sustancias estupefacientes en la calle Maestro Rosillo y un tercero con música en la calle Pelayo. Los policías se personaron también para disolver una fiesta en una urbanización en la calle del Sol Naciente, y han tenido que intervenir y denunciar a dos personas paseando a un solo perro en la avenida de Conrado Albaladejo y a otras personas con perros dentro de un parque Canino en la calle Muro.

La Policía Local en tres turnos mañana, tarde y noche no cesan en él empeños de patrullar toda la ciudad y organizar más de 30 controles diarios para conseguir lograr que nadie salga de sus casas si lo es estrictamente necesario. Durante este tiempo, desde el Ayuntamiento de Alicante se ha recalcado el buen comportamiento de la ciudadanía, que está acatando las restricciones y cumplen con el confinamiento. Sin embargo durante esta Semana Santa el número de sanciones se está incrementando como evidencian las 102 denuncias del martes que se suman a las 136 que se pusieron el lunes, y con las identificaciones de un total de 2.250 personas y en los controles de 3.302 vehículos.

Además, una vez más el concejal de Seguridad de Alicante ha agradecido a la población "el seguimiento de las normas de confinamiento en el estado de alarma y recuerda que la única manera de frenar el virus es quedarse en casa". Los Policías Locales realizan un llamamiento a la colaboración ciudadana, y solicitan que si se observa algún incumplimiento o grupos de personas reunidas llamen al 112 para que se pueda intervenir, recordando que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.