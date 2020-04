Asaja-Alicante cree que el decreto de los temporeros ayudará a salvar el níspero

ASAJA Alicante ha valorado positivamente el Real Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, el cual permitirá compatibilizar el cobro de cualquier prestación de desempleo con el salario del trabajo en el campo, salvo a los afectados por los ERTE por causas del Covid-19 . Los productores de níspero de la Marina Baixa afirman que, entre el llamamiento realizado por parte de las organizaciones agrarias en las dos semanas anteriores y las medidas que anuncia este decreto, que está teniendo un "buen efecto reclamo" para todas aquellas personas que trabajan en las zonas turísticas del norte de Alicante y que se encontraban en situación de desempleo, queda solucionado en parte el problema de la falta de mano de obra para recoger la cosecha que se había generado por el cierre de fronteras. No obstante, los agricultores consideran que el decreto se queda corto para otros cultivos, porque la mano de obra profesional seguirá en sus países de origen.

Asaja avisa de que la campaña de la cereza de la montaña de Alicante, que se prevé para principios de mayo, necesitará medidas más ambiciosas, principalmente en materia de movilidad de personas, punto que prohíbe el decreto aprobado, puesto que en los pueblos de interior hay menos accesibilidad a empleados procedentes de otros sectores, como el turístico. Por ello, ASAJA propone el uso ordenado de autobuses urbanos o escolares para el traslado de trabajadores.

Los productores de níspero de la Marina Baixa de Alicante respiran más tranquilos. En apenas una semana comenzará el grueso de la recogida de este fruto, que gracias al llamamiento realizado por parte de organizaciones agrarias como ASAJA, a través de medios de comunicación y medios de difusión propios, y las medidas que se anunciaron ayer en Consejo de Ministros a través de un Real Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, que permitirán compatibilizar cualquier prestación de desempleo con la retribución del trabajo en el campo, ha visto solventado en parte el problema de la falta de mano de obra para la presente campaña que se había generado por el cierre de fronteras debido a las medidas adoptadas para contener el avance del Covid-19.

Y es que, la movilización de estas medidas está teniendo un "buen efecto reclamo" para todas aquellas personas que trabajan en las zonas turísticas del norte de Alicante y que se encontraban en situación de desempleo (y fijos discontinuos), ya que ahora podrán compatibilizar la prestación del subsidio con el salario del trabajo en el campo, que era una de las principales trabas que denunciaba el sector.

Desde que se realizó el llamamiento de necesidad de mano de obra, el goteo de personas interesadas en trabajar en el campo ha sido constante y, por ello, hemos generado una bolsa de empleo para las próximas campañas de fruta de hueso de la provincia y estamos poniendo en contacto a empleadores con empleados interesados.

"Ahora, con la aprobación de estas medidas laborales y la flexibilización de la contratación agraria de parados podemos estar más tranquilos en el sentido de que no se quedara fruta en los árboles por falta de mano de obra. No va a ser una campaña normal, las dificultades que comporta la crisis sanitaria están dificultado todo el proceso, pero no queda otra que adaptarnos y sacarla adelante", matiza el secretario técnico de ASAJA Alicante, Ramón Espinosa.