Guía de lo que se puede hacer y de lo que no durante el estado de alarma

Hasta finales de marzo, las distintas policías de la provincia de Alicante interpusieron más de 6.000 multas por incumplir el estado de alarma. Pero, ¿qué se puede hacer durante el confinamiento y qué no está permitido? Salir a comprar prensa al quiosco, por ejemplo, sí. La Policía de Alicante y la Local de Elche aclaran algunas de las dudas sobre hechos cotidianos.



Caminar o no al mercado



1-¿Puedo ir el sábado andando al Mercado Central desde mi barrio a comprar fruta, carne y pescado fresco?

Si usted vive al lado o muy cerca del Mercado Central, sí podrá acercarse hasta el mismo y realizar sus compras ya que están abiertos porque se dispensan bienes de primera necesidad y podrá hacerlo. Si no vive cerca, deberá utilizar un supermercado o un hipermercado que esté más cerca de su domicilio. Es lo que dice la Policía de Alicante. La de Elche pide sentido común. La mayoría de las sanciones por acudir a supermercados lejanos son de personas a pie, que han aprovechado para andar largas distancias, por desplazamientos en coche a por productos específicos o agotados, o bien desde pedanías o para grandes compras de gran variedad de productos.



Panadería

2-¿Puedo ir a la panadería que está en el barrio de al lado porque me gusta mucho el pan que hacen ahí en lugar de comprar el de la panadería de enfrente de mi casa?

La Policía de Alicante recuerda que el estado de alarma restringe la movilidad de todos los ciudadanos y todos tenemos que hacer un esfuerzo y aprender a renunciar a muchas cosas que nos gustan o que queremos hacer. Una de esas muchas cosas puede ser comer el pan que nos gusta de una panadería que está alejada de nuestra casa. "Evidentemente, no se debería usted desplazar a una panadería que está lejos de su casa, cuando hay otras muchas al lado, aunque le guste más el pan de aquella otra panadería". En la misma línea, la Policía de Elche señala que los desplazamientos por pequeñas compras se pueden realizar en el entorno del domicilio. "Preferencias personales entre supermercados/hipermercados y otras motivaciones innecesarias tampoco son justificables", señalan.

Ir en coche al hipermercado

3-¿Puedo coger el coche una vez a la semana para ir al hipermercado de un centro comercial que tiene mejores precios que el supermercado de al lado de mi casa?

Ahí entra un poco el sentido común. No debe desplazarse a un sitio que esté muy lejos de su casa. Si tiene un supemercado pequeño justo al lado de su casa y un hipermecado a escasos 500, 1.000 metros, 1.500 metros de su casa y le es más cómodo ir en vehículo porque carga las cosas en el vehículo, y no hay un problema excesivo de contagio más que en el que está al lado de su casa, por sentido común sí podría hacerlo. En la misma línea, la Policía de Elche señala que es posible trasladarse en vehículo con causa justificada (trabajo, salud, compras...) de manera individual.



¿En una sola tienda o en varias?

4-¿Puedo comprar el pan, en un sitio, la leche en otro, los huevos en otro... o tengo que comprarlo todo en el mismo sitio?

Rotundamente no. Hay que restringir los movimientos la máximo de todos los ciudadanos, y una de las formas es realizando la totalidad de las compras esenciales, como son los alimentos, en un mismo supermercado y restringir las salidas, por supuesto. No realizar más de una salida el mismo día, y las mínimas compras posibles a la semana.



Veces que se puede salir a comprar

5-¿Puedo salir varias veces al día a comprar?

Los cuerpos policiales de Alicante y Elche coinciden en que debemos restringir los movimientos al máximo. La Policía de Elche añade que se puede comprar con normalidad, pero siempre de manera individual, directa y el menor número de veces posible. Teniendo en cuenta la finalidad de la norma y que cada vez que entramos y salimos deberíamos cambiarnos de ropa y desinfectar nuestras manos, parece lógico pensar en reducir al máximo las salidas a la vía pública.



Pasteles, sí o no

6-¿Puedo salir a comprar pasteles los domingos?

Los pasteles no son un bien de primera necesidad. Habrá algunas panaderías que también dispensen pasteles. El ciudadano que se plantee eso debería hacer un pensamiento interno de si es indispensable que vaya el domingo a comprar pasteles, o puede pasar sin ellos durante las semanas que va a durar este estado de alarma. Al final,

tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Es un ejemplo de solidaridad el que todos los ciudadanos estamos realizando. No se trata de tenemos que estar encerrdos en nuestra casa porque nos lo establece el estado de alarma.

tenemos que tener claro que es un trabajo entre todos encaminado e limitar los movimientos, que es la única forma de frenar el contagio y vencer este virus. A este ciudadano le diría que por supuesto debe quedarse sin comer pasteles durante unos cuantos domingos. La Policía de Elche señala que sí es posible siempre que sea un negocio autorizado.



Tinte de pelo

7-¿Puedo ir a la casa de mi peluquera a comprarle el tinte para el cabello?

No. La Policía de Alicante es rotunda. La de Elche explica que si no es un negocio autorizado para esta actividad y que por lo tanto pueda estar abierto durante el decreto de Emergencia, no. La venta por Internet, teléfono o mensajería está autorizada para cubrir las necesidades básicas de las personas, sin perjudicar en la medida de lo posible a la actividad económica. Si bien los sistemas de mensajería y reparto están activos para garantizar la distribución de productos necesarios, no se fija restricción. Se permite el comercio por Internet, vía telefónica y vía correspondencia con entrega en domicilio o en tienda. Aunque no se haya desarrollado ese modelo de negocio anteriormente, puede ser una innovación muy útil.



A comprar, ¿juntos o separados?

8-¿Podemos ir mi marido y yo juntos a comprar cuando tengo un problema de no poder llevar peso?

Rotundamente no. Los desplazamientos se tienen que realizar de forma individual, incluido el mercado. Si usted no puede cargar peso, lo que tiene que hacer es ir su marido, solo a comprar. Esto dice la Policía de Alicante. La de Elche indica que se puede comprar con normalidad, pero siempre de manera individual, directa y el menor número de veces posible. Toda acción que pueda realizarse de manera individual, aún a costa de la comodidad, se debe priorizar.



Madre octogenaria

9-¿Si mi madre octogenaria vive en otro barrio de la ciudad puedo desplazarme a llevarle comida a su casa?

La Policía de Alicante señala que si la madre octogenaria es persona dependiente, depende de usted para realizar su vida contidiana, está amparada totalmente en el Real Decreto esta actividad, y podrá desplazarse para ocuparse de su madre. Eso lo va a tener debidamente acreditado tanto por la edad como por los diagnósticos médicos que tenga. Si a pesar de tener 80 años es una persona que se vale por sí misma y no necesita de sus cuidados, no debe desplazarse a su casa a llevarle la comida ya que ella puede cocinarse por sí misma. La Policía de Elche afirma que puede hacerse sin problemas, siempre que lo haga y la lleve a casa de los padres una sola persona. Incluso puedes ofrecerte a aquellos vecinos que sean personas mayores y lo necesiten.



Paseos caninos

10-¿Cuántas veces al día puedo sacar a mi perro a pasear?

Las mínimas indispensables y el mínimo tiempo indispensable. Volvemos a apelar a que esto es un acto de solidaridad ciudadana, entre todos, limitando nuestros movimientos, podemos vencer al virus. La Policía de Elche recuerda que se sancionará a aquellos propietarios que realicen esta acción varias veces al día porque se entenderá que es para provecho propio y no del animal, se les puede sacar siempre que se haga en las inmediaciones del domicilio y de manera individual, por el tiempo imprescindible para efectuar las necesidades fisiológicas.



Fuera del barrio

11-Si tengo que hacer un trayecto justificado fuera de mi barrio, ¿puedo elegir hacerlo a pie o en coche?

Los trayectos deben limitarse al máximo y son muy pocas las circunstancias que están justificadas para salir fuera de tu barrio a hacer un trayecto largo.



Felicitar a un familia mayor

12-¿Puedo ir a felicitar a un familiar mayor que vive solo por su cumpleaños?

La respuesta es que no. Ese desplazamiento es un supuesto que no está amparado por el Real Decreto, por supuesto que no. Si queremos a nuestros mayores debemos tener el mínimo contacto con ellos, si por nuestra negligencia les contagiamos, podría tener un desenlace fatal en ellos. Ya sabemos que las personas más vulnerables, como son nuestros mayores, son a las que más ataca este virus. En la misma línea, la Policía de Elche recuerda que dependen del Ministerio del Interior, habiendo recibido la orden directa y argumentada todos los Cuerpos policiales de cesar en ese tipo de actividades. Aunque hemos tratado de limitar en Elche a casos concretos de personas mayores en aislamiento individual o menores con TEA, nos vemos en la obligación de no realizar ninguna actividad de este tipo.