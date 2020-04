Benidorm registra en cuatro días una veintena de peticiones de apartamentos para sanitarios

Médicos, enfermeros, celadores, personal administrativo, operarios de mantenimiento... todos ellos se enfrentan cada día al coronavirus y, cuando acaban su jornada, a todos les ronda la misma preocupación: no contagiar a sus seres queridos al llegar a casa. Por ello, esta semana, la patronal hotelera Hosbec y el Ayuntamiento de Benidorm pusieron a disposición de estos profesionales 70 apartamentos para que pudieran hacer un «aislamiento voluntario y alejado de riesgos» tanto para ellos como para sus seres queridos. En sólo cuatro días han recibido una veintena de peticiones, una cifra que aumenta cada día y que van desde largas estancias a un par de días.

Los primeros sanitarios o personal de centros sanitarios ya han dormido en estos alojamientos que se ubican por toda la ciudad. Es el caso de Chelo de la Barrera, una auxiliar administrativa de 46 años que trabaja en el Centro de Salud de Tomás Ortuño y que vive con su madre, de 71 años y población de riesgo, y su hermano en su casa. Ella, según explicó a este diario, no dudó en cuanto conoció esta posibilidad porque «quería quitarles el riesgo y la tensión diaria. Yo no tengo síntomas pero trabajo cada día recibiendo a pacientes y tengo compañeros positivos», por tanto, «por si acaso, prefiero dormir en otro lugar y esta era la única forma». Esta vecina de Benidorm ya había pensado en dejar su casa pero su situación económica «no me lo permite» así que «me ha venido fenomenal y es una maravilla», sobre todo, porque «no pongo en riesgo a nadie».

Chelo duerme desde hace días en un apartamento en pleno centro de Benidorm, muy cerca de su trabajo, que cuenta con todas las comodidades de una casa, con baño y cocina y una zona común de lavadoras; pero además, en el que se cumplen todas las medidas sanitarias. «Una vez a la semana el personal de limpieza desinfecta todas las habitaciones y nos dan las toallas y sábanas esterilizada a cada uno», explicó a este diario. Su rutina cuando llega de trabajar ahora ha cambiado. Antes «en casa de mi madre, cuando llegaba tenía que encerrarme para poder quitarme la ropa y ducharme» para garantizar la seguridad de sus familiares. Ahora, «puedo hacerlo todo más tranquila ya que estoy sola».

Aunque declara que «me han hecho un favor enorme» sí que reconoce que «cuesta no estar con la familia» pero que volvería a tomar la misma decisión por ellos: «cuando vives con una persona mayor o que tenga una enfermedad estás preocupado siempre cuando llegas a casa. Aunque llevamos todas las protecciones en el trabajo y tomamos todas las medidas, lo puedes pillar en cualquier sitio», afirmó. Además de su madre, Chelo está separada desde que empezó la cuarentena de sus hijas. «Lo llevo bien, hablo con ellas por videollamada. No quiero ponerlas en peligro».

Demanda

Hosbec puso a disposición esos 70 apartamentos que gestiona directamente el Ayuntamiento de Benidorm. «Por ahora hay oferta suficiente», afirmó la secretaria general de la patronal hotelera, Nuria Montes» quien destacó el papel que han jugado los empresarios en esta iniciativa.

Con todo, no es la única que se ha lanzado en la Comunidad Valenciana. Varias asociaciones como Aptur CV, Viutur Valencia, AEA y ABATUR Alicante también han puesto a disposición de los sanitarios sus alojamientos, que suman casi 100 en la provincia, en la página «porvosotroscv.org».