Un festival a golpe de click desde Alicante

Las propuestas musicales para pasar los días de cuarentena proliferan en las redes pero los que se están llevando el gato al agua son los djs porque, a diferencia de grupos musicales que no pasan de un acústico por la imposibilidad de juntar a toda la banda, los pinchadiscos se bastan ellos solos para ofrecer música de altos estándares de calidad desde sus casas. Y entre las muchas ofertas de este fin de semana destaca una por encima de todas, el Clicker Festival, una idea nacida en Alicante, que se retransmitirá vía YouTube (youtube.com/channel/UCTGlVWz8yCvd45CIz6k8cBQ) y Twitch ( twitch.tv/clickerfestival) y que reúne a 45 djs a lo largo de hoy y mañana.

El Clicker es una iniciativa del alicantino Enrique Rodríguez (Enriro dj) y del murciano Alejandro Espinosa, que llevan muchos días trabajando a tope para que hoy salga todo a la perfección. La idea inicial era juntar a unos 30 djs «pero todo fue creciendo como una bola de nieve y tuvimos que fijar un rango de cuarenta y pico. Nos han llegado mensajes de toda España por lo que ya nos estamos planteando realizar una segunda edición. Empezamos a tirar con gente de Alicante y Murcia y al final se ha sumado gente de Zaragoza, Madrid, Oviedo...», afirma Enriro. En el evento, gratuito, participan un buen puñado de djs alicantinos muy populares por pinchar en diversas salas de la provincia como Nando Costa, Juan Salas, Nat Vegas, Jes Set, Puye o el propio Enriro. La nómina incluye nombres como Horacio, Yiorch, Buffetlibre, Carrie Palmer, Hal9000, Me and the reptiles, Freazer, Miss Dep'In, The Hijole, Urbanoteque, Nitadeframe, Mobox, Mediocre, Lillo, Jes Set, Alex Curreya B2B Fantasmas Amarillos, RDCTV Djs, Reve Disco Club o Say Yes Dj, entre otros.

Cada sesión ha sido grabada en los hogares o estudios de los djs invitados con una duración de 30 minutos, lo que equivale a casi 24 horas de música, lo que garatiza la calidad sonora de las sesiones. La finalidad no es otra que los aficinados disfruten. Habrá todo tipo de géneros musicales, sin restricciones y con la intención de que todos los djs pongan un granito de arena para pasar estos momentos de la mejor manera posible, señalan.

También Instagram se llena hoy de música con propuestas tan diversas como el GranaPop. Desde su cuenta de Instagrama retransmitirán en directo desde las 17 horas actuciones de Nilsson, Crazy Times, Danieldoce, Niño Bravo, Duerme Simón, Ayllón, Fanáticos, Gonzalo de Cos, Yogures de coco y Nadye. Mientras que el #ClavadosFestival ofrece la música de Capitán Elefante(17:30) y de Virgina Maestro (17:30). Y en Facebook, de 12 a 23 h. Maratón de Música electrónica en la página Electronic Sur. Y el SonoramaRiberaEnCasaretransmite desde su canal de YouTube partes de su edicion de 2019.