La provincia alcanza un nuevo máximo con 21 fallecidos por coronavirus en un día aunque baja el número de hospitalizados

La epidemia de coronavirus ha dejado en las últimas horas una nueva cifra de récord en cuanto a fallecidos, con 21, que elevan el total de decesos en la provincia a 188 desde que comenzó la pandemia, según los datos proporcionados ayer por la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

Las cifras positivas vienen del número de hospitalizaciones, que por vez primera desde que comenzó la pandemia se han reducido, concretamente veinte menos en un día en la provincia de Alicante. También se han dado 172 altas, 110 más que el día anterior. Los nuevos casos confirmados de Covid-19 siguen aumentando -147 en la última jornada-, aunque a menor ritmo que otros días. Lo que no baja es el número de ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos de la provincia. En las últimas horas se han producido ocho más, que elevan el total de ingresados en la provincia a 141. Cabe recordar que las camas UCI disponibles en los hospitales públicos alicantinos son 129, que sumadas a las 66 de la red privada, elevan el total de boxes para enfermos críticos a 195. Las cifras ofrecidas ayer por Sanidad coinciden con un informe de la Universidad Politécnica de Valencia que señala que las medidas de confinamiento se estarían notando ya y habríamos pasado el pico de contagios y de hospitalizaciones. Desde que una persona sana entra en contacto con el coronavirus pasan unos días hasta que se desarrolla la enfermedad que pueden ser 14, de ahí que los nuevos casos detectados ahora se contagiaron hace días, puede que incluso antes de que el confinamiento haya reducido drásticamente el movimiento de personas y, por tanto, las posibilidades de contagio.



La Universidad Politécnica de Valencia estima que los ingresos en la UCI seguirán en escalada hasta que el pico llegue el 9 de abril. Cabe recordar que en torno a una semana después de que aparezcan los primeros síntomas es cuando se dan las mayores complicaciones que llevan a los enfermos a las Unidades de Cuidados Intensivos.

Lo que no desciende es el número de profesionales sanitarios contagiados o en cuarentena en la provincia de Alicante. En la jornada de ayer ya eran 1.575 frente a los 1.483 del pasado martes. El Hospital General de Alicante sigue a la cabeza, con 737 trabajadores afectados, casi el 19% de la plantilla La consellera de Sanidad, Ana Barceló, asegura que se desconoce cuál ha sido el origen del brote en el centro sanitario y las razones de por qué ha sido tan virulento.«Cuando esto concluya podremos mirar caso por caso para ver cual ha sido la fuente» del contagio, señaló Barceló.

Respecto a los contagios en este centro sanitario, la dirección del hospital difundió ayer una circular en la que se señalaba que «se han detectado relevantes incumplimientos en la recomendación de utilizar la mascarilla quirúrgica en todos los ambientes recomendados: atención a los pacientes, en el entorno laboral en la relación con otros compañeros de trabajo, en el entorno familiar y en el social». La circular, en la que también se recuerda la necesidad de lavarse las manos continuamente, encendió los ánimos del personal, ya que sienten que se les está haciendo culpables de los contagios, que atribuyen en buena medida a la escasez de material en el centro sanitario durante toda la crisis del coronavirus.

En el Hospital General de Alicante la situación de mayor agobio se sigue dando en las Unidad de Cuidados Intensivos, que está ocupada casi al completo por pacientes de coronavirus, aunque a mediodía de ayer disponían de dos respiradores, al margen de los que se usan en el servicio de Anestesia. En la jornada de ayer, el centro sanitario ha habilitado cuatro camas en la séptima planta para pacientes en una situación intermedia, que necesitan ventilación pero que no están para ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos.

900 36 22 36, nuevo teléfono para el envío de medicamentos a casa



La Conselleria de Sanidad y los Colegios de Farmacéuticos de las tres provincias han habilitado el número de teléfono 900 36 22 36 para que aquellas personas en situación más vulnerable puedan pedir que les lleven los medicamentos a sus casas y así no tener que salir de sus casas. En este teléfono se recogen los datos personales del paciente, junto con el número de su tarjeta sanitaria. La información se envía al Colegio de Farmacéuticos de la provincia correspondiente. Desde ahí se hace llegar a la farmacia más cercana al domicilio del paciente para que se le haga entrega de los medicamentos en el plazo de 24 ó 48 horas como máximo.

Los beneficiarios de este servicio, según Sanidad, serán los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las personas que sufran de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o que tengan inmunodefiencias.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha destacado que gracias a este acuerdo con el Consejo General de Farmacéuticos se evitará a estos colectivos de riesgo tener que desplazarse de sus domicilios a las farmacias para recoger las medicinas.

Climatología subraya que el calor de la primavera no es suficiente contra el virus



El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, advirtió ayer de que el previsible aumento de las temperaturas en la provincia a medida que avance la primavera -abril, mayo y junio- no será suficiente para erradicar el coronavirus, por lo que en su opinión, y como geógrafo, «lo más prudente es que las medidas de confinamiento se vayan levantando progresivamente y, por supuesto, habrá que salir a la calle protegidos». Pese a que los virólogos relacionan la temperatura ambiental con la vida activa del coronavirus, Olcina sostiene que no hay que tener «la esperanza en la subida de temperaturas que se producirá en primavera» porque esta subida será progresiva y los valores de temperatura máxima diaria de los meses de abril y mayo no alcanzan umbrales que puedan favorecer la extinción del virus, que son de los 35/40 grados. «No será hasta finales de junio, julio y agosto, es decir ya en verano, cuando se alcancen valores que puedan dañar al virus, especialmente en el sur y centro peninsular español». El climatólogo alicantino apuntó, además, que «si para mayo no se ha conseguido un control drástico de los contagios, la mayor estabilidad del tiempo atmosférico puede resultar incluso perjudicial». Para Olcina, mientras no haya una vacuna efectiva, la limitación de los movimientos y el contacto entre las personas es la vía más efectiva para reducir los procesos del contagio.