21 fallecidos más por coronavirus en la provincia de Alicante y 48 en toda la Comunidad

Un total de 21 personas han fallecido en las últimas horas a causa del coronavirus en la provincia de Alicante. Es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Según los datos que ha ofrecido la consellera de Sanidad en su habitual rueda de prensa, hay 772 personas ingresadas en los hospitales de la provincia de Alicante, de ellas 141 en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Nuevo protocolo

La Conselleria de Sanidad está ultimando un protocolo para poder hacer llegar a los pacientes ingresados con coronavirus cartas, libros, elementos de aseo personal o cualquier otro objeto que puedan necesitar durante su estancia hospitalaria.

Durante su estancia en el hospital estos pacientes no pueden recibir ningún tipo de visitas para evitar posibles contagios. El canal para hacer llegar estos objetos será a través del SAIP (Servicio de Atención e Información al Paciente) de cada hospital. También se estña elaborando un protocolo para que médicos y enfermeros informen a las familias sobre el estado de salud de cada paciente.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, señala que se designará un portavoz entre la familia y un horario de llamadas para trasladar información sobre su estado de salud, siempe y cuando el paciente no pueda hacerlo por sus propios medios. Para no vulnerar la ley de protección de datos no se facilitará información telefónica a quien llame iteresándose por el estado de salud de cualquier enfermo.

