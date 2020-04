La Policía del visillo contra el coronavirus

Los confidentes del coronavirus. Grupos en redes sociales denuncian con fotos o señalando a quienes están por las calles y a sus propios vecinos para que los cuerpos y fuerzas de seguridad actúen. Cuentan si han bajado varias veces a la calle a comprar o si están haciendo deporte. Pero, ¡ojo!, la Policía advierte de que deben ser denuncias anónimas y no dar datos concretos de una persona para no ser el denunciante quien incumple la ley.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen estos días más trabajo que nunca tras decretarse el estado de alarma por la crisis del coronavirus. Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y policías locales tienen la importante misión de controlar que se cumple el confinamiento y que nadie se lo salta a lo torera por una causa injustificada. Una labor en la que están poniendo empeño miles de agentes por todo el país y que no resulta sencillo por la dificultad de controlar a millones de personas. Pero se han encontrado con un aliado que no esperaban, el de miles de ojos que vigilan desde sus ventanas y balcones que el vecino de al lado no saque más la basura de la cuenta o que el de enfrente no haga la compra cuatro veces al día. Son ciudadanos confinados en sus hogares que han pasado a ser los confidentes de la Policía en la lucha contra el coronavirus.

Las redes sociales y el teléfono son las dos vías que utiliza esta «Policía del visillo» para denunciar a quienes no cumplen con el obligado confinamiento. «Recibimos muchos mensajes, sobre todo por Facebook, para denunciar situaciones de incumplimiento del estado de alarma, de los 200 mensajes que podemos recibir en un día, muchos son de ese tipo, vecinos que ven cómo otros bajan varias veces a la calle o si ven a un gente en grupo», explica Rubén Selma, portavoz de la Policía Local de Orihuela. El último mensaje de denuncia que recibía ayer la policía oriolana era de un residente de Orihuela Costa que pedía que acudieran por la mañana para pillar «in fraganti» a sus vecinos que salían a hacer footing juntos todos los días a la misma hora. Incluso, este vecino «confidente», les detallaba a los agentes oriolanos que veía cómo se escondían cada vez que divisaban un coche patrulla de la Policía. Y todo lo controla desde sus privilegiadas vistas desde la ventana.

«Acudimos a lo que podemos, por ejemplo si alguien llama diciendo que ha visto a un grupo de personas en un parque o en un local, porque las denuncias a nivel individual, de alguien que está incumpliendo el estado de alarma es más difícil de controlar», señala Selma, quien detalla que no son pocas las llamadas del tipo «que mi vecino del primero ha bajado hoy a comprar tres veces, una pan, otra un refresco y la última una pizza, lo ven todo, pero en ese caso es complicado porque si vamos ya no está haciendo lo que no debía hacer que es ir varias veces a comprar, pero ese tipo se está exponiendo a contagiarse, es lo que debe entender todo el mundo», señala el policía.

Sanción



La mayoría de denuncias anónimas son de vecinos que quieren que su vecino tenga una sanción ejemplar por su irresponsabilidad de salir a la calle cuando no es por necesidad, pero también cada vez que ven a un desconocido incumpliendo el estado de alarma. Desde quienes se reúnen varios en una escalera, a los extranjeros que montan una minifiesta en una casa costera o la vecina mayor que se sigue todas medidas para protegerse y no sale de casa y «echa el puro» a uno que ve por la calle que va sin bolsa, sin perro, sin guante y sin mascarilla. «Ahora tenemos ojos en todos los lados», resalta Rubén Selma.

Los grupos en redes sociales son también otro de los lugares donde fluyen las denuncias vecinales contra quienes no acatan las normas. Así, estos días se podía leer en una página de Facebook que tiene decenas de seguidores cómo se alertaba a la Policía Local de Almoradí de que «los que parasteis ayer en la calle -la omitimos- por ir dos en un coche, a los 20 metros volvieron a subir los dos otra vez cuando ya no los veíais», denuncia una almoradidense indignada porque «mientras aquí, sin poder salir. La gente se ríe de los demás o qué?», con toda la razón. «La Policía Local de Almoradí recibe un montón de llamadas para denunciar los comportamientos incívicos e ilegales en este estado de alarma en el que estamos, porque están muy concienciados», señala el edil de Seguridad Ciudadana de Almoradí, Alfonso García.

«La Policía hace lo que puede , porque muchas veces llama un vecino para denunciar a otro que ha bajado a la calle en ese momento o que ve a alguien haciendo deporte en un lugar, como en El Saladar, pero cuando van los agentes ya no están», explica García, quien alaba la actitud cívica de los ciudadanos de su municipio.

Hasta fotografías



Pero el ser denunciante también puede acabar en denunciado, según alerta la Policía. Son los casos en los que se toman fotografías de una o varias personas y se suben a las redes sociales denunciando que están incumpliendo la ley. El que denuncia, con toda su buena voluntad, puede estar incumpliendo una ilegalidad si realmente esa o esas personas están en la vía pública por un motivo justificable. «Nosotros recibimos muchas fotografías también, pero en los mensajes privados, y la mayoría de veces ni se distingue a quienes salen porque están tomadas de lejos», explica Rubén Selma, quien señala que también se ha encontrado «con vídeos grabados desde un balcón con los controles que hacemos». El problema es si se comparten públicamente en las redes sociales o cuando se dan datos exactos de dónde vive una persona.

La Ley de Protección de Datos impide que alguien pueda poner un mensaje en una red social denunciando que su vecino con nombres y apellidos, que vive en la calle tal número tal y piso tal, ha incumplido el confinamiento. Demasiados datos. Basta con una llamada a la Policía Local o Guardia Civil para denunciar un hecho imputable al incumplimiento del decreto del estado de alarma. Recuerde que si tiene pensado saltarse el confinamiento, le estarán vigilando no solo los que hacen cumplir la ley, también su vecino o el que vive enfrente. Así que piense que es por todos.