La Policía pone cerco a los puntos calientes de venta de droga para evitar el trasiego de adictos durante la crisis del coronavirus

La heroína genera una dependencia tan alta que los consumidores no se arredran ante las patrullas.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya se han dado cuenta que las multas por romper el confinamiento no son un freno para todo el mundo. Si para algunos salir a la calle es un capricho para otros es casi inevitable. Se trata de los adictos a los estupefacientes que no están en tratamiento. De hecho, la Policía está alertando de que un importante porcentaje de personas a la que les interponen sanciones han sido identificadas en los «puntos calientes» de venta de droga al menudeo cuando van a adquirir su dosis. Desde las Unidades de Conductas Adictivas recuerdan que los adictos son personas enfermas crónicas y estigmatizadas, a las que se les hace muy difícil controlar la ansiedad y la adicción y que «en casos como los de la adicción a la heroína, el síndrome de abstinencia puede llegar a provocar síntomas físicos, como temblores, ataques, vómitos o diarrea, hipertensión, conductas agresivas, ganas irrefrenables de volver a consumir...». Ante esta dependencia, no se amedrentan ante los agentes.

Para frenar esta situación se está reforzando el suministro de las dosis de metadona en los puntos habituales de la provincia. Magdalena Mateo, coordinadora de la UCA del Hospital del Vinalopó, señala que, por ejemplo en Elche, los equipos médicos están intentando proporcionar metadona a las personas que no estaban en tratamiento y que se encuentran ahora en albergues municipales donde comparten instalaciones con personas sin hogar que han sido recogidas con el fin de que dispongan de un techo donde pasar el confinamiento. «Muchos mendigos y gorrillas son adictos, recurren a esto como una vía de escape a la situación en la que viven y no es fácil que dejen de consumir de la noche a la mañana si llevan años haciéndolo». Los estancos, por ejemplo, se mantienen abiertos (como servicios esenciales) para evitar problemas con los «adictos» a la nicotina que, pese a ser legal, es una sustancia muy adictiva, señalan desde la UCA del Vinalopó.

En Elda, para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus, los profesionales sanitarios están atendiendo a todos los adictos por teléfono. Únicamente se cita en el centro a los heroinómanos asignados al programa de metadona. En este caso acuden en un día y hora determinada para no coincidir en el mismo espacio físico. También a este tipo de personas se les proporciona un justificante por si les para la Policía Local o Nacional en los controles que realizan en las calles. Este colectivo es uno de los más sensibles al Covid-19 y corre un doble riesgo. En su mayor parte son inmunodeprimidos con enfermedades crónicas asociadas a su drogadicción, a lo que se añade que no parecen ser conscientes del grave problema de salud que supone infectarse.

Magdalena Mateo, coordinadora de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Vinalopó, prefiere ver el vaso medio lleno, y señala que, en algunos casos, esta circunstancia puede llegar a servir para que «el adicto se ponga en tratamiento y se plantee dejarlo, desengancharse, aprovechando que no sale, que está en compañía en el albergue, de familiares o tiene otras formas de distracción». Y añade: «Nosotros tenemos dos grupos de pacientes, los que están en consumo activo, que son los que pueden tener más problemas; y los inactivos, en en abstinencia . A estos últimos el confinamiento sí les puede ayudar».

Aunque, como todos los servicios médicos, las consultas de las UCA se han restringido, la coordinadora señala que «cualquier persona que necesite ayuda en este sentido, puede contactar con las unidades, por teléfono u otra vía, porque estaremos aquí para ayudar. Es importante que la movilidad de las personas sea lo menos posible para reducir al máximo el riesgo de contagio y solo se necesita un mínimo de documentación para hablar con nostros».

Alertan de que el confinamiento puede generar más afición al juego online



Los expertos proponen buscar estrategias para evitar caer en la dependencia y el Gobierno prohíbe anuncios diurnos y nocturnos

El confinamiento durante el estado de alarma ha hecho que muchos no salgan de casa ni siquiera para ir a trabajar, gracias al teletrabajo o porque, directamente, en sus empresas no han podido continuar con la actividad que desarrollaban actualmente. Esto genera un mayor tiempo libre en casa, que puede desencadenar en nuevas adicciones o agravar aquellas que ya se tenían. En este sentido, juegos de apuestas, de azar, juegos online y otras ofertas similares que invitan a ganar dinero a través de la suerte siguen tentando a los ludópatas a través de las nuevas tecnologías. Ante esta situación, el Gobierno relegó a la madrugada los anuncios en televisión durante el estado de alarma.

Acceder a estos contenidos desde el sofá de casa es más fácil que nunca. Tan solo se necesita una conexión a internet, ordenador, tableta o smartphone, ese que prácticamente todos llevamos en el bolsillo. «Quienes hayan sido adictos tienen más posibilidad de recaer, esos no deben jugar nunca, pero también aquellos que empiecen ahora tienen mucha capacidad de convertirse», recalcan desde la UCA de Elche. En este sentido, recomiendan que «se debe controlar el tiempo de juego, ponerse límites y obligarse a cumplirlos».

Ritmo frenético



También hay que recurrir a «mirar el interior de uno mismo y atender a esa parte emocional que el día a día, por su ritmo frenético, no nos permite atender. Todos tenemos cosas inconclusas que no hemos dicho a familiares y amigos, sacar el arte que todos llevamos dentro y que hemos abandonado por esa forma de vida rápida y eficaz, buscando la inmediatez, miremos dentro de nuestro corazón para redescubrirnos y tener la estabilidad necesaria para no buscar refugio en otra cosa más insana».

La población más vulnerable, en este sentido, es la más joven, que es en el grupo donde más ha crecido el número de adictos en los últimos años, por esa facilidad de acceso a través de las nuevas tecnologías y la multitud de locales de apuestas que han proliferando en todas las ciudades, lo que acerca el juego a todos los púbicos y ha contribuido a acrecentar las adicciones.