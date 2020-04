La importancia de desarrollar capacidad

Los Estados Unidos (y presumiblemente el Reino Unido) están a punto de ir a la guerra sin armadura. Tenemos máscaras para solo unos días, pocos equipos de protección personal (EPP), no hay suficientes respiradores, no hay suficientes camas en la UCI, no hay suficientes ECMO (máquinas de oxigenación de la sangre)... Por eso la tasa de mortalidad sería tan alta en una estrategia de mitigación.

Pero si un país logra ganar algo de tiempo, podrá cambiar esa situación. Tendrá más tiempo para comprar todo el equipo que necesita para una ola futura. Podrá aumentar rápidamente la producción de máscaras, EPP, respiradores, ECMO y cualquier otro dispositivo crítico para reducir la tasa de mortalidad.

Dicho de otra manera: no necesitamos años para obtener nuestra armadura, necesitamos semanas. Hagamos todo lo posible para que nuestra producción funcione ahora. Los países están movilizados. Las personas están siendo creativas, como el uso de la impresión 3D para piezas de respiradores. Podemos hacerlo: solo necesitamos más tiempo. ¿Esperarías unas semanas para conseguir algún arma de defensa antes de enfrentarte a un enemigo mortal? No solo necesitamos equipamiento. Necesitaremos trabajadores de la salud lo antes posible. ¿Dónde los conseguiremos? Necesitamos capacitar a personas para ayudar a las enfermeras, y necesitamos sacar a trabajadores jubilados. Si no lo hacemos en días todo se derrumbará.