Alicante es la provincia que más sanitarios tiene contagiados de coronavirus y en cuarentena de la Comunidad

El General de Alicante es el que tiene más casos y dobla a La Fe. Doce muertos más por Covid-19.

La pandemia de coronavirus está afectando de lleno al personal sanitario que lucha por combatirla, y en especial al de la provincia de Alicante, donde 1.483 trabajadores de hospitales y centros de salud están, o bien contagiados, o bien en cuarentena por haber estado en contacto con algún caso sospechoso sin la protección adecuada, según información facilitada ayer por el Sindicato Médico y el CSIF. Es la cifra más alta de toda la Comunidad Valenciana, donde hay en total 3.292 trabajadores en esta situación. El Hospital General de Alicante está a la cabeza de esta estadística, con 683 sanitarios afectados, si bien el departamento de Medicina Preventiva reunió ayer a la Junta de Personal del centro para informarles de que en el último día el ritmo de contagios habría descendido un 9%. Con todo, la cifra de trabajadores afectados en el departamento dobla a la de La Fe, con 330 sanitarios en cuarentena o contagiados. Al Hospital General de Alicante le siguen en número de contagios el Hospital General de Elche, con 168 trabajadores afectados y Sant Joan, con 143.

El Sindicato Médico, a través de su secretario provincial Víctor Pedrera, atribuye estas altas cifras de afectados en el Hospital General de Alicante a la escasez de material de protección que hay en el departamento «y a la ausencia de test diagnósticos para poder hacer a los sanitarios que han estado en contacto con casos positivos de la enfermedad». Pedrera también cree que el departamento comenzó a suspender consultas programadas y operaciones demorables «cuando ya era demasiado tarde». El sindicato CSIF también atribuye este elevado número de contagios y cuarentenas entre el personal a la falta de material de protección. «Una situación de desprotección que se ha mantenido en el tiempo hasta hacer que se haya producido una gran merma de los recursos del personal de Sanidad». Desde UGT en el Hospital General se ha solicitado de manera urgente más protección para todos los trabajadores del departamento. «Nos resulta inconcebible que encabecemos el hospital con más positivos de toda la comunidad valenciana, sobre todo en comparación con La Fe, que es el hospital más grande», señalan desde este sindicato.

Ayer mismo la escasez de material continuaba siendo una tónica en hospitales como el General de Alicante o el de Sant Joan. En el primero trabajadores de Urgencias se quejaban de que apenas han visto aumentar la cantidad de mascarillas o equipos de protección individual. «El material que envió la Generalitat ha servido para que no nos quedemos a cero, pero sigue estando muy restringido y lo dan con cuentagotas», señalaba un trabajador de este servicio. En el vecino Hospital de Sant Joan sigue vigente la instrucción de repartir solo una mascarilla a la semana y a quien los solicite. En este centro se han detectado además, según información de CC OO, mascarillas defectuosas con las gomas pasadas del envío que llegó de China.

Por otro lado, la pandemia de coronavirus ha dejado doce fallecidos más en las últimas horas en la provincia de Alicante, que ya suma 147 muertes desde que comenzó esta crisis sanitaria, según los datos aportados ayer por la Conselleria de Sanidad. Mientras, sigue aumentando la cifra de hospitalizaciones y ya son 780 los pacientes que han requerido de ingreso hospitalario frente a las 53 altas que se han dado.

La situación más complicada sigue estando en las Unidades de Cuidados Intensivos con 126 pacientes con Covid-19 ingresados en la provincia, 8 más que el día anterior. Los hospitales públicos, los que más pacientes ingresan por esta enfermedad, tienen 129 camas que sumadas a las 66 de la red privada hacen un total de 195. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, señaló que el índice de ocupación de las unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es del 68% en la Comunidad Valenciana (un 5% más que el lunes), con 536 pacientes ingresados en ellas y 245 camas de críticos libres.

Aunque muchos de estos servicios han llegado a duplicar su espacio gracias a que han enviado pacientes a los servicios de Anestesiología, sigue preocupando la escasez de respiradores debido al aumento constante de ingresos y a lo que estos se prolongan en el tiempo, hasta tres semanas. La consellera Ana Barceló también hizo referencia durante su rueda de prensa diaria a esta falta de respiradores, aunque dijo que la situación no es crítica «y todavía hay horquilla». Barceló confía en que en los próximos días llegue nuevo material a través de los envíos del Gobierno central y de la compra de material que la Generalitat está haciendo directamente en China.

Una dificultad añadida está siendo además encontrar médicos intensivistas para reforzar estos servicios. Desde varias Unidades de Cuidados Intensivos de la provincia destacaban ayer que no hay profesionales en la bolsa de empleo para poder llamarles. Estos especialistas en el manejo de pacientes críticos cuentan en esta pandemia con la ayuda de los anestesiólogos. Y aunque tampoco hay profesionales en bolsa de esta especialidad, la cancelación de casi todas las operaciones programadas les está permitiendo dedicarse a los pacientes críticos que no son Covid. Respecto al anuncio hecho el lunes por el Gobierno sobre la posibilidad de trasladar enfermos de las autonomías más afectadas a otras comunidades, Barceló ha aseguró que todavía no han recibido ninguna petición del Ministerio, «ni oficial ni oficiosamente», para acoger a pacientes de otras comunidades, pero señaló que la Comunidad «es solidaria» y, si puede, estará en disposición de hacerlo.

Por último, las policías locales de la Comunidad Valenciana están colapsando el servicio de atención telefónico 900 habilitado por la Generalitat Valenciana para información sanitaria relativa al coronavirus tras una orden interna de la Delegación de Gobierno anunciando que se someterá a la prueba de detección de la covid-19 a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad, incluyendo a las policías locales y a los funcionarios de Prisiones. De momento, ya hay una media de 30 llamadas a la hora de policías pidiendo ser sometidos a las pruebas, que se suman a las que ya recibe ese servicio montado exclusivamente para consultas sanitarias en relación con esta pandemia, con una media diaria en este momento de entre 1.000 y 3.000 llamadas, aunque ha soportado picos de hasta 10.000 en los primeros días.

La construcción del hospital de campaña encara su recta final



Los trabajadores que están construyendo a contrarreloj el hospital de campaña junto al Hospital General de Alicante ya han finalizado los trabajos de explanación por lo que la previsión del Consell es que esta misma semana, exactamente el viernes 3 de abril, los módulos puedan ser instalados junto a todo el material necesario para comenzar a atender pacientes de forma inminente. Fuentes del Consell aseguraron ayer a este medio que las obras avanzan muy rápido y todas las tareas exteriores ya han quedado prácticamente finalizadas, a falta del traslado de los equipos y el posterior montaje que está previsto realizar a finales de esta semana. Ayer, un equipo de medio centenar de trabajadores ultimaban los detalles en la superficie que en unos días se convertirá en un hospital para acoger un total de 400 camas, con servicio para todas las comarcas. La Generalitat ha contratado la construcción por urgencia de tres centros en València, Alicante y Castellón con una capacidad total de 1.100 camas entre las tres provincias de cara al repunte de contagios en los próximos días.