La provincia registra el mayor número de muertes en un solo día con las UCI de los hospitales al límite

Al límite. Así empiezan a estar las Unidades de Cuidados Intensivos de algunos de los hospitales públicos de la provincia de Alicante por el aumento incesante de pacientes con Covid-19 que necesitan ser ingresados en estos servicios debido a su extrema gravedad. En tan solo una semana el número de ingresos en las UCI de la provincia ha aumentado un 178% y ayer eran 118 los enfermos que requerían de cuidados intensivos en la provincia por las complicaciones respiratorias provocadas por el coronavirus (14 más que un día antes). La inmensa mayoría de ellos están en los hospitales de la red pública, que dispone de 129 camas de ingreso, aunque las clínicas privadas también tienen pacientes ingresados. En total, entre centros públicos y privados hay 195 camas de UCI más las habilitadas extraordinariamente. Mientras, la pandemia ha dejado en el último día 20 fallecidos más en la provincia, la cifra más alta desde que comenzó esta emergencia. El Ministerio de Sanidad, por otro lado, se plantea trasladar enfermos de Madrid y Cataluña a otras autonomías.

La peor situación se está dando en el Hospital Marina Baixa, que en las últimas horas ha tenido que trasladar a al menos tres enfermos a UCI de clínicas privadas del entorno al estar saturado su servicio. En los dos mayores hospitales de la provincia, el General de Alicante y el de Sant Joan, las UCI están por completo llenas con pacientes de coronavirus. El resto de enfermos en situación crítica ha sido derivado hacia el servicio de anestesia. En el Hospital de Sant Joan en la tarde de ayer era inminente el ingreso de algunos pacientes con Covid-19 en los quirófanos debido a la falta de camas en UCI, según han confirmado fuentes del centro sanitario.

En el Hospital General de Alicante preocupa la falta de respiradores, aunque de momento pueden utilizar los de anestesia adaptándolos y también los del SAMU. Fuentes de este hospital confían en llegar ya al pico de ingresos, o de lo contrario calculan que a finales de semana podría haber serios problemas de capacidad. En ambos hospitales se ha conseguido doblar el número de camas para ingresar a pacientes en estado crítico, al contar con los espacios de Anestesiología, pero no todas estas zonas garantizan el aislamiento que requieren los pacientes con Covid-19 intubados y además preocupa la escasez de respiradores. Uno de los mayores obstáculos de esta enfermedad es que causa largos ingresos en las UCI, cercanos a las tres semanas, cuando un infarto, por ejemplo, solo requiere de dos días. «Cada día ingresan una media de dos o tres pacientes y ninguno abandona el servicio, eso es insostenible», señalaba ayer un médico intensivista sobre la situación que se vive en su hospital.

El Hospital Universitario de Torrevieja tiene completa la UCI que se preparó para recibir a pacientes Covid. Diecisiete boxes con enfermos, todos con respiración asistida. También este hospital cuenta con otras instalaciones de refuerzo de UCI que todavía no se han completado, pero que podrían hacerlo en breve. El centro dispone de una tercera sala de UCI para enfermos que no son de coronavirus. Además la planta está ocupada por completo por enfermos de coronavirus. En torno a ochenta pacientes. El centro ha empezado a desdoblar las habitaciones. Es algo que estaba en el diseño del centro cuando se inauguró. Las habitaciones siempre han sido individuales pero se podrían doblar en caso de emergencia.La Asociación Empresarial de Veterinarios Clínicos de Alicante está solicitando por redes sociales a la clínicas veterinarias la aportación de respiradores para este centro y desde una clínica veterinaria de la provincia se ha hecho entrega de uno de estos aparatos. También ayer, el Instituto Bernabeu donó a este Hospital de Torrevieja el respirador que tenía en su quirófano. Desde el departamento de salud se asegura que «no se ha contactado con ninguna empresa, salvo nuestros proveedores habituales, y por el momento la atención se está prestando sin problema con material disponible. No hemos tenido problemas de desabastecimiento en ese sentido. Sin embargo agradecemos cada ofrecimiento y todas las donaciones en este sentido son bienvenidas». Ribera Salud, concesionaria de este hospital, ha contratado a 97 personas para reforzar las plantillas.

En las últimas horas hay 326 nuevos positivos, de ellos 105 en la provincia. Preguntada por si se está alcanzando ya el pico de la pandemia, la consellera, Ana Barceló, señaló ayer que habrá que esperar «tres o cuatro días para saber si es así». Por último, ayer quedó arreglada la avería que el domingo afectó al Hospital General de Alicante. Finalmente se hicieron cargo los ingenieros del centro sanitario, que contaron con el apoyo de tres operarios cedidos por Iberdrola.