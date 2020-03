José María Núñez: «El ingreso en la UCI se decide en función de las posibilidades de supervivencia del enfermo» durante la crisis del coronavirus

En su opinión, el confinamiento debería prolongarse dos semanas más «a la luz de los datos».

P Los médicos de UCI están acostumbrados a situaciones duras pero, ¿cómo afrontan esta pandemia?

R Es cierto que en nuestro trabajo habitual lidiamos con situaciones feas, pero una pandemia como esta no la recuerdan ni los médicos ya jubilados. El grado de colapso que tenemos en las UCI es muy grande. Hemos habilitado todas las zonas intermedias y zonas de reanimación como UCI, con gran apoyo de otros servicios como los anestesistas. Hemos conseguido doblar las camas de cuidados intensivos en los hospitales de la Comunidad Valenciana. Se han suspendido todas las cirugías que no sean urgentes. Sabemos lo que hay que hacer, y cómo hacerlo.

P ¿Cuántas camas de UCI teníamos y de cuántas se disponen ahora?

R En la Comunidad había 320 camas disponibles y ahora hay 600, prácticamente todos los hospitales hemos doblado y también estarían los hospitales de campaña que se están construyendo.

P ¿Cuáles son sus principales problemas ahora mismo?

R Los problemas más acuciantes son tres. Uno es la falta de material de protección. En mi hospital aún no hay problemas, aunque está racionado, pero sé que en otros centros están en situaciones peores. La segunda es que se están utilizando masivamente fármacos que no se utilizaban tan intensamente y esto genera inquietud en el abastecimiento. Y el tercero son los propios sanitarios. Me da igual construir un hospital con mil camas si no tengo quién lo atienda.

P ¿No hay suficientes especialistas aunque se deriven de otras disciplinas?

R Aquí está arrimando el hombro todo el mundo, desde internistas a traumatólogos. Ahora mismo están sufriendo un impacto muy grande los servicios de Urgencias y de Medicina Interna, paso intermedio entre el paciente que ingresa y la UCI, es decir, donde se concentra el grueso de los pacientes. Nosotros en UCI estamos en la última línea de defensa. Al haber bajado cirugías y consultas externas, otros compañeros están ayudando. Es encomiable la labor de todo el mundo.

P Hemos visto lo que ha sucedido en Italia y cómo están las UCI en Madrid. Aquí, ¿para cuándo se espera lo peor?

R Existen varios modelos predictivos. La Sociedad Española de Medicina Intensiva plantea un escenario terrible, en ascenso varias semanas. Otros modelos nos dan a la Comunidad Valenciana un poco más de respiro. En mi opinión, los modelos pecan de excesiva homogeneidad, estiman que en toda España va a ir igual. En Madrid las UCI están colapsadas, aquí no. Tenemos modelos con un escenario más benigno, aunque insisto en que esto es estadística y hay que ser prudente, que dicen que en una o dos semanas alcanzaremos el pico. Ojalá se cumpla esa predicción. Yo calculo entre diez días y dos semanas de subida. Y cuando se levante la cuarentena espero que la población no se vaya al otro extremo porque seguro que vamos a ver un repunte después.

P Teniendo en cuenta que no hay vacuna para el Covid 19, ¿sería aconsejable prolongar el confinamiento?

R A la luz de los datos sería recomendable prolongar el confinamiento dos semanas más sobre la fecha prevista pese a los inconvenientes que esto pueda suponer. La vacuna está en desarrollo pero lleva sus tiempos y sus protocolos de seguridad, así que yo creo que hasta invierno no tendremos ninguna disponible. La primera vacuna que vamos a tener es la inmunidad de grupo que se vaya generando.

P Hay varios tratamientos con combinaciones de distintos fármacos y también se experimenta con el plasma de pacientes ya curados.

R Efectivamente, ya están apareciendo publicaciones de este tipo de terapias, pero seguimos en fase de investigación. Algunos grupos ya están experimentando con ellas, pero realmente ahora mismo el margen de evidencia es limitado, estamos aprendiendo todos del virus y aplicando tratamientos que hemos visto que han sido eficaces en China y en Italia. Nosotros aún no estamos poniendo el plasma.

P ¿Cuánto tiempo pasa un paciente con coronavirus en la UCI de media?

R Un paciente que vaya bien, una media de entre ocho y diez días. Son pacientes que llegan mal, se les intuba, se les pone el tratamiento, evoluciona bien, se le quita el tubo, esperamos un par de días y ya sube a planta, donde suele permanecer tres o cuatro días más.

P ¿Y los que evolucionan peor?

R Depende de lo rápido o lento que vaya. Los que están muy mal, desgraciadamente a la semana fallecen, pero tenemos otro subgrupo de pacientes que aguantan dos o tres semanas y al final también fallecen.

P En cualquiera de los dos casos es un periodo prolongado, ¿es esto lo que aumenta el riesgo de colapso?

R Sí, ese el problema, el hecho de que son pacientes que deben pasar un tiempo prolongado en UCI. Hablamos de estancias medias y si llegan muchos pacientes que lo requieren, el sistema se colapsa.

P ¿Esto podría colocar a los médicos en la peor tesitura, la de decidir quién ingresa en UCI y quién no?

R Depende. El famoso triaje en las UCI se hace desde que éstas existen. Lo que hay que entender es por qué ingresa una persona en la UCI. Lo hace cuando está lo suficientemente grave como para ingresar, pero a la vez tiene unas razonables posibilidades de sobrevivir. Un ejemplo muy gráfico sería el paciente que llega en muerte encefálica tras un accidente de tráfico. Ese paciente indudablemente está muy grave pero no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir y no ingresaría nunca en una UCI. ¿Qué pasa con los enfermos de coronavirus? En los estudios grandes de Wuhan se ha visto que hay pacientes que si cumplen una serie de criterios, por desgracia, su supervivencia es anecdótica. El criterio que se aplica ahora es el mismo de siempre, a nadie se le niega la entrada en una UCI porque otro paciente llegó primero. El ingreso se decide en función de las posibilidades de supervivencia del enfermo. No estamos todavía en el escenario de Madrid. ¿Se puede llegar? Por desgracia sí. Si un día se cae un estadio y 4.000 personas necesitaran asistencia sanitaria urgente, seguramente no se podría atender a todas. En la Comunidad Valenciana no estamos en ese punto. Sería muy duro decidir que una persona que puede salir adelante no tiene posibilidad de hacerlo.

P Otra preocupación existente es qué ocurre con las personas que requieren UCI pero no por el coronavirus.

R Ahora hay menos accidentes de tráfico, pero las personas siguen sufriendo infartos. En todos los hospitales tenemos habilitadas UCI convencionales para pacientes no positivos en Covid, aunque a todo el mundo hay que tratarlo como potencial Covid porque el número de infectados es mucho mayor que el que se publica.