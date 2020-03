Los empresarios rechazan el parón de la actividad y exigen compensaciones al Gobierno

Los sindicatos aplauden la medida y creen que con ella los trabajadores «no quedan atrás».

Los empresarios de la provincia rechazan el parón total de la actividad decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del coronavirus -a excepción de los sectores considerados «esenciales»- y le exigen algún tipo de medida para compensar los efectos que la decisión tendrá sobre las propias mercantiles y la economía en general. Dirigentes patronales critican que el Gobierno no haya contado con ellos para tomar una decisión de esta envergadura y alertan, entre otros aspectos, de que la ausencia de ingresos que se producirá estas semanas repercutirá en una falta de liquidez que puede ser grave, sobre todo teniendo en cuenta que van a tener que costear íntegramente el pago de estas jornadas de inactividad a los trabajadores.

Para el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en la provincia de Alicante, Perfecto Palacio, esta situación va a suponer «un shock importante» y «va a tener consecuencias», ya que «no es lo mismo tener un motor al ralentí que pararlo». El responsable de la principal patronal autonómica lamenta que el Gobierno «ha actuado de forma unilateral y ha roto el diálogo social», y que el parón «parece improvisado». Palacio añade que las empresas «no se pueden parar de un día para otro» por cuestiones técnicas o logísticas y que, aparte de eso, hay que pensar en su liquidez para afrontar pagos, y «si no hay movimientos, esa liquidez es cero».

También el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor, incide en la necesidad de liquidez de las empresas. Muchas de ella, agrega, ya habían parado su actividad ante las cancelaciones de pedidos o los impagos, explica. Por ello, cree que se debe «redistribuir el presupuesto nacional». En su sector, al no ser ahora mismo temporada alta de producción, se ha optado de forma mayoritaria por adelantar las vacaciones de verano, con la idea de trabajar en agosto.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marián Cano, estima que desde el Gobierno «se tienen que articular medidas para afrontar esta situación» y «agilizar todos los trámites de apoyo a las empresas», dando también alternativas como flexibilidad en los plazos para el pago de tributos. Además, recuerda, «el consumo de moda no es algo que se aplace», por ser un producto de temporada, por lo que «habrá que ver cómo queda la situación después». Más comedido, por su parte, se muestra de momento el secretario general de la Asociación de Promotores de Viviendas de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, quien explica que la entidad se pronunciará al respecto en próximos días. No obstante, señala que «hasta ahora nos parecía prudente y adecuado seguir la actividad».

Garantías para los empleos

Sin embargo, los sindicatos mayoritarios aplauden la decisión del Gobierno, al considerar que va en la salvaguarda de la salud de los trabajadores y que garantiza la continuidad de los puestos de trabajo. La secretaria general de UGT en l'Alacantí, Yaissel Sánchez, cree que restringir la actividad es «una medida positiva para frenar la pandemia» y defiende que «la economía no se para del todo», al mantenerse las actividades esenciales. A su juicio, «se está pensando en los trabajadores» para que «no se queden atrás» con esta crisis, e incide en que «si no tenemos renta se retrae todo, porque no consumimos».

Por su parte, la secretaria general de CC OO en l'Alacantí-les Marines, Consuelo Navarro, cree también que «las medidas son adecuadas» y que «el Gobierno ha recogido las peticiones realizadas desde el ámbito del trabajo». En este sentido, señala que «hay actividades que si no son esenciales en este momento no tienen por qué realizarse», y que una vez pasada la crisis «la negociación colectiva ya nos dirá cómo recuperar las horas» que no se trabajen durante estas dos semanas.

Hosbec denuncia la falta de apoyo desde el Ejecutivo

La patronal hotelera de Benidorm y comarca, Hosbec, considera que el Gobierno «se equivoca al hacer recaer todo el coste de la crisis en las espaldas de las empresas». La entidad critica con dureza que «ni una sola de las medidas tomadas por el Consejo de Ministros beneficia a las empresas, más allá de un ERTE por fuerza mayor con condiciones más que discutibles». La asociación exige «medidas valientes de protección de nuestras empresas» y control del gasto público innecesario en estos momentos».