Pacto de calma y tiempo solos, las claves del confinamiento en pareja

Dos semanas de cuarentena hacen mella en el estado de ánimo de cada uno pero también pueden afectar a las pareja. Estar confinados en la vivienda puede agravar los matrimonios o relaciones, tanto para lo bueno como para lo malo, por lo que los expertos apuestan por usar algunas recomendaciones para que no se incrementen los divorcios al final de la cuarentena. De hecho, en China, ya han detectado un incremento de este trámite desde que se inició la cuarentena y se confinó a los ciudadanos en casa.

Buscar un espacio individual en algunas horas del día o suscribir una especie de pacto de «no agresión» y calma para aquellas parejas que ya tienen «crisis abiertas». Estas son algunas de las propuestas que Juan Ignacio Martínez, psicólogo de Benidorm especializado en terapia de pareja, propone para evitar que el encierro se convierta en una «guerra».

«En estas situaciones, todo se agrava más, tanto si se tiene hijos como si no», indicó a este diario. «Los conflictos que habían, suelen incrementarse más en esta situación» por lo que el experto recomienda «un pacto para mantener una cierta calma, sobre todo si hay hijos por medio» y si la pareja ya tenía una crisis para «evitar discutir todo el día; antes de la cuarentena, muchos podían salir de casa para calmarse, ahora no». En estos casos, «cualquier palabra puede afectar más y hacer saltar a ambos y discutir».

La otra es «conseguir un espacio físico para cada uno, dentro de las limitaciones que pueda tener la vivienda», porque no es lo mismo estar en un piso pequeño que en una casa con jardín. Así que para ello «puede ayudar mucho el ordenador y los cascos, que pueden proporcionar cierto aislamiento en momentos de más tensión, para que se pueda tranquilizar la situación».

Reencuentros y comunicación

Pero no todo es negativo. En el caso de parejas que no tengan conflictos o estos no sean importantes, «puede ser un momento para poder conocerse mejor, mejorar la comunicación», algo que no se suele hacer «normalmente por el trabajo u otras cuestiones». Y pone un ejemplo: «cuando el apagón de Nueva York de 1959, los matrimonios se reencontraron y hubo un 'baby boom'». Lo cierto es que estar juntos 24 horas en casa ha cambiado la convivencia de muchas parejas para bien o para mal en muchos casos. Cuál será la consecuencia se verá en unos meses.

Consejos

Acuerdo para mantener la calma

Sobre todo, si la pareja ya arrastra una situación de crisis anterior al confinamiento.

Intentar no discutir

Evitar los conflictos con pactos de no agresión.

Buscar espacio para estar solos

Cada miembro de la pareja debe «desconectar» en el día.