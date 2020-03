Quinientas personas piden un Pacto por Alicante que planifique la recuperación

Quinientos alicantinos, entre los que figuran profesionales de distintos sectores, profesores, sindicalistas, empresarios y periodistas, han firmado un manifiesto en el que, ante la extrema gravedad de la crisis originada por la pandemia del coronavirus, piden un Pacto por Alicante que contenga medidas urgentes para proteger a los más vulnerables en esta situación y una planificación de proyectos, concretos y presupuestados, para una vez superada la fase de riesgo sanitario, afrontar la necesaria recuperación. Los firmantes del manifiesto ponen de relieve que estos son momentos de no «extremar los miedos» aunque tampoco de «menospreciar los peligros» y subrayan que, si bien es el Gobierno de España y, en menor medida, el de la Generalitat, los que tienen la responsabilidad principal de liderar la gestión de esta crisis, «la escala local es muy importante? (porque) es en los pueblos y ciudades donde se van a percibir los efectos más dramáticos y las mejores muestras de solidaridad». Los autores del manifiesto tienen palabras de reconocimiento y apoyo a quienes están en primera línea luchando contra el Covid-19, citando expresamente el agradecimiento a sanitarios, militares, policías, servicios sociales, trabajadores que por su cometido, en supermercados por ejemplo, están expuestos a la enfermedad por dar servicio a toda la sociedad, o voluntarios, y también apelan a «organizar el civismo», de tal manera que todas las aportaciones puedan resultar efectivas. Los firmantes enfatizan que en una sociedad libre como la que vivimos la crítica a los poderes públicos «es esencial», pero piden que al ejercerla se renuncie en estos momentos al insulto cruzado, la polarización de la sociedad o la exacerbación buscando un beneficio particular. El manifiesto propone, dentro del marco de ese necesario Pacto por Alicante, definir modelos de recuperación «que minimicen las pérdidas de empleo y el cierre de empresas» y que evalúe las «nuevas necesidades» que se abren tras esta crisis. Entre los firmantes se encuentran varios exrectores de la Universidad de Alicante, jefes de Servicio de distintos hospitales, las secretarias generales de los sindicatos mayoritarios y los presidentes o secretarios generales de las patronales UEPAL, Hosbec y Mármol, así como el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. El manifiesto continuará abierto para todo aquel que quiera adherirse al mismo.





Alicante: unidad por el futuro

Firman este manifiesto:

La actual crisis causada por el coronavirus está provocando un alto coste en vidas humanas,Todo hace prever que perdurará durante un tiempo potencialmente dilatado y que exigirá grandes sacrificios a toda la ciudadanía española, a la europea y, en última instancia, a la humanidad en su conjunto. Hay que huir tanto de extremar los miedos como de menospreciar ni una coma los peligros, que ahora se atajan con el esfuerzo inmenso del personal sanitario y otros grupos de servidores públicos y con la esperada responsabilidad de todos, acatando las prescripciones del Decreto del estado de Alarma. Esta lucha se libra a diversas escalas territoriales e institucionales, bajo la coordinación general del Gobierno del Estado y, en muchos aspectos sanitarios y sociales, de la Generalitat Valenciana. Pero la escala local es muy importante: es en los pueblos y ciudades donde sucede la vida, donde se van a percibir directamente los efectos más dramáticos e, igualmente, las mejores muestras de solidaridad. Alicante tiene que ser consciente de eso para asumir su cuota de compromiso y para organizar el civismo que ayude a sobrellevar los problemas e imaginar soluciones de futuro. Hace muchas décadas que Alicante no se enfrentaba a un desafío como este, pero dispone del capital humano, de los recursos de conocimiento y de infraestructuras como para no rendirse: democráticamente vencerá en esta apuesta. Como una muestra de la asunción de ese compromiso, los firmantes declaran:1.- Es precisoa través, principalmente, de la restricción drástica de la circulación y de los desplazamientos. Apelamos a la conciencia ciudadana para reducir aún más los movimientos, evitando los contactos físicos innecesarios e incrementando la protección personal.2.- Reiteramos la admiración pública, el agradecimiento y la cercanía emocional con, con los servicios policiales, con las fuerzas militares y otros servidores públicos, trabajadores de empresas que prestan servicios y voluntarios que se enfrentan en primera línea a los efectos más devastadores de la pandemia. Este reconocimiento no puede ser sólo retórico: en cada ocasión en que sea posible habrá que facilitar su trabajo minimizando sus riesgos y los de sus familiares.3.- Confiamos en la dirección política de la crisis en las autoridades e instituciones democráticas. Llamamos a nuestros representantes y gobernantes aque faciliten el acuerdo y la eficacia en la resolución de problemas, guiados, cuando sea posible, por evidencias científicas contrastadas.4.- Siendo una característica esencial de las sociedades abiertasni de pretender obtener ventajas de la situación. El comedimiento, la renuncia al insulto cruzado y a la polarización en la expresión de las ideas, es un deber para con las víctimas, con quienes luchan por salvarlas y con la convivencia ciudadana. La opacidad de las actuaciones no es una opción, la sobredimensión espectacular de los problemas y de dolor, tampoco. Todos sentimos temor: es misión de las redes cívicas ayudar a mantener la mesura desviando la lógica preocupación hacia tareas positivas y reducir el impacto del temor sobre el espacio público.5.- Alicante debe prepararse paray consolidados de su economía. Todos estamos llamados a intentar definir modelos de recuperación que minimicen la pérdida de empleo y el cierre de pequeñas y medianas empresas. La adopción de medidas urgentes e inaplazables debe ser compatible con la apertura de un diálogo social que evalúe y defina las nuevas necesidades. Un auténtico pacto por Alicante será preciso para maximizar las energías disponibles y evitar la dispersión de esfuerzos.6.- La gestión de la crisis debe tener, como una de sus prioridades,, a las que las instituciones y la solidaridad cívica debe atender prioritariamente, en el ámbito local, con proyectos estables, públicamente definidos y con dotaciones presupuestarias claras. Y todo ello asegurando a la participación de los sectores afectados y la planificación de políticas estables.7.- Alicante, más allá de los tópicos, tiene una fuerte capacidad para generar, pese a la actual imposibilidad del encuentro físico, mallas de apoyo mutuo. Apelamos a los profesionales, técnicos, comunicadores, especialistas en diversas materias y dirigentes sociales y universitarios acon aporte de ideas y experiencias de cooperación. Estas medidas de autoorganización serán básicas para regenerar el espacio público y la autoestima de la ciudad en los próximos meses.Este es un problema de todas las personas, y todos contribuiremos a vencer las dificultades. Imaginar el futuro es la mejor forma de superar lo peor del presente.