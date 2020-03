El tercer temporal en tres semanas trae hoy la lluvia durante 6 días

La formación de la tercera gota fría mediterránea en las últimas tres semanas va a devolver hoy la lluvia a la provincia de Alicante en una situación que va a mantener la inestabilidad hasta bien entrada la próxima semana, tercera del confinamiento por el Covid-19, según informó ayer Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. No lloverá de manera torrencial, pero sí intensamente y con bajada de las temperaturas. Nevará por encima de los mil metros en un escenario climatológico muy diferente al de febrero, donde se registraron máximas de 29 grados.

Según recogía ayer el climatólogo alicantino Samuel Biener en Tiempo com, un artículo publicado recientemente en la American Meteorological Society, advierte que las gotas frías -conocidas técnicamente como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos)- se han vuelto más frecuentes en ambos hemisferios entre 1960 y 2017.

Ayer subieron un poco las temperaturas pero no superaron los 18 grados en las horas centrales del día, diez menos que en las jornadas primaverales de febrero. En cuanto a las temperaturas mínimas éstas son invernales. La mínima se registró ayer en Alcoy (4 grados). En Alicante, 8, en Elche, 6, en Ibi, 5 en Elda, 7, en Villena, 5 y en Orihuela, Torrevieja y Benidorm, ocho grados.

La ciudad de Alicante registró anteayer una temperatura máxima de apenas 13,3 grados, un dato «poco frecuente» según la Agencia Estatal de Meteorología y que sitúa a esta jornada como la séptima más fría de un mes de marzo desde que hay registros en el observatorio local de Ciudad Jardín, en 1938. «No es muy frecuente un día tan frío a estas alturas del año en Alicante, pero los ha habido, incluso hubo un 5 de mayo de 1975, en el que la máxima se quedó en 12,6 º, más baja que la del miércoles» , subrayó Aemet en su cuenta de Twitter.

Desde 1938, y entre el 25 de marzo y el 31 de mayo, ha habido seis días de marzo, once de abril y uno de mayo con la temperatura máxima más baja que este miércoles en Alicante, algo poco frecuente, pero no totalmente desconocido, según las mismas fuentes.

La temperatura más baja en ese periodo se registró un 13 de abril de 1958 (9.4 º). La última vez que en Alicante hubo un día de primavera más frío que anteayer (en fecha posterior al 25 de marzo) fue el 26 y 27 de marzo de 2004 con 10º y 11,8 º, respectivamente.

¿La noticia positiva en este invierno climatológico y psicológico en el que nos ha sumido el Covid-19? En los embalses de cabecera del río Tajo, en Entrepeñas y Buendía, la reserva de agua no deja de aumentar y hoy almacenan 720 hm3, muy por encima de la línea roja (400 hm3) a partir de la cual no hay trasvase. Un buen dato que, sin embargo, no acaba de convencer al Ministerio de Transición Ecológica que sigue sin reunirse para aprobar los 38 hm3 que corresponde trasvasar. este mes de marzo que ya expira.

Ángel Urbina, portavoz de la comisión técnica del agua de la Diputación y presidente de la SAT San Enrique de Elche, subraya que "nos siguen engañando. La excusa de que se ha aplazado la comisión que debe validar el trasvase que nos corresponde por ley, la alarma gota fría en Murcia, no se la cree nadie. El Ministerio se ríe de nosotros, de los agricultores, los que seguimos trabajando porque no falten fruta y verduras en estos momentos de crisis por el coronavirus".