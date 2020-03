Por qué debemos actuar (9)

Extracto de uno de los artículos más seguidos de la pandemia, escrito por Tomás Pueyo, especialista en psicología del comportamiento y empresario.

Veamos qué implicaría no hacer nada. En ese caso, todos se infectan, el sistema de salud se ve abrumado, la mortalidad explota. En porcentaje, el 75% de la población se infectaría y el 4% fallecería. Quizá se pregunte: «Eso suena exagerado. ¡He escuchado un número mucho menor que ese!». Con todos estos números, es fácil confundirse. Pero solo hay dos números importantes: qué porcentaje de población contraerá el virus y enfermará, y qué porcentaje de ellos morirá. Si las camas UCI están ocupadas y los respiradores también, el resto de enfermos graves por coronavirus morirá. Por eso la gente murió en masa en Hubei y ahora en Italia e Irán. La tasa de mortalidad de Hubei terminó mejor porque construyeron dos hospitales casi de la noche a la mañana. Si el 5% de los casos de tu país requiere cuidados intensivos y no puedes proporcionarlos, la mayoría de esas personas muere. Y ¿qué sucede si todos los pacientes por coronavirus colapsan todo su sistema de salud? Otros también mueren por otras dolencias. Si tienes un infarto y la ambulancia tarda 50 minutos en vez de 8 y una vez en el hospital no hay una UCI ni un médico disponible, ese paciente morirá.