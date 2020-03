El Colegio de Médicos se ofrece a recoger donaciones de material sanitario

Desde el Colegio de Médicos de Alicante se ha puesto en marcha una iniciativa para poner a disposición de las autoridades sanitarias todo el material que voluntariamente están ofreciendo los ciudadanos con el objetivo de ayudar en lo posible a cubrir las necesidades que se prevén en las próximas semanas. Los ciudadanos y/o empresas pueden escribir un mensaje a crisiscoronavirus@coma.es y la institución colegial se encargará de la recogida y entrega.



La institución está recibiendo ofrecimientos para la entrega de mascarillas, guantes, prendas de trabajo o de protección, en muchas ocasiones en pequeña cantidad, procedentes de clínicas o establecimientos no sólo médicos, sino también de otras profesiones sanitarias como veterinarios, farmacéuticos, fisioterapeutas, entre otros.

Por otra parte, el COMA también ha enviado cartas a la Dirección Territorial de Sanidad en la provincia, a la Diputación y al Ayuntamiento de Alicante. En el caso de Sanidad, la Junta Directiva le ha informado sobre la bolsa de voluntariado no asistencial que está dispuesta a colaborar. Hay colegiados honoríficos jubilados o en activo mayores de 70 años que no pueden inscribirse en el listado de Sanidad, pero que quieren ayudar en actividades de atención telefónica, informativa, de consulta o cualquiera otra que necesite el sistema sanitario. También se han inscrito muchos estudiantes Pre MIR.