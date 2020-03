Ayuda espiritual y mucho más ante el coronavirus

El salvoconducto de la fe. Los capellanes son los únicos que rompen en estos días de crisis vírica los accesos a los hospitales y con ello pueden dar apoyo a pacientes con coronavirus si lo demandan. A ello están dispuestos pertrechados en equipos de protección. También realizan sus visitan diarias al resto de ingresados, a los que solo se le permite un acompañante, y destacan que en estos momentos «es un acompañamiento necesario». «Lo que más necesitan ahora es hablar», aseguran.

El aislamiento en los hospitales de los pacientes ingresados por coronavirus es total, con el fin de romper la cadena de contagios y garantizar la salud de sus seres queridos. Su único contacto con otras personas se limita al personal médico y de enfermería que los trata. En estas condiciones, sin embargo, cuentan también con un apoyo que pasa desapercibido para muchos, pero puede ser indispensable para otros: el de los curas que visitan a diario a los hospitales para confesar a enfermos, dar la extremaunción y no morir en soledad o, simplemente, hablar y tener algo de compañía en estos momentos difíciles.

Los capellanes continúan teniendo permiso para visitar a todos aquellos pacientes que lo requieran y, en caso de tener que entrar a las zonas de aislamiento de los centros hospitalarios, la Diócesis ya ha acordado con las gerencias de los centros hospitalarios la posibilidad de que les cedan un Equipo de Protección Individual (EPI) para hacerlo posible. Así lo cuenta Jean Marie, un misionero que visita, en este caso, a los enfermos ingresados en el Hospital General de Elche. «Iremos siempre que el propio enfermo o sus familiares lo soliciten, como siempre hemos hecho. Es importante en estos momentos la compañía, tener a alguien con quien hablar», señala. Y no solo para los pacientes aislados con coronavirus, también para el resto de personas que deben permanecer estos días en cama hospitalaria por algún otro motivo, pues ellos también tienen restringidas las visitas y en la mayoría de centros tan solo permiten el acceso de una persona o cuidador por paciente. «La gente está asustada, la sensación general que nos transmiten es eso, miedo a que sus familiares se contagien, gente que ha sido intervenida por otra cosa y teme infectarse en los hospitales... Son tiempos difíciles», añade Jean Marie, quien realiza estas visitas tres días por semana, pues se turna con otros capellanes para cumplir turnos y guardias los siete días de la semana.

«Los enfermos necesitan hablar, estar acompañados. Muchos te cuentan su experiencia vital, reflexionan en voz alta y eso les ayuda a sacar conclusiones y hacer su propia lectura de la vida». Esto es muy importante «sobre todo en los enfermos en lo que se acerca su final, para que se puedan ir tranquilos consigo mismos».

En la misma línea se manifiesta José María Galante, capellán que realiza estas visitas en otro centro santario de la provincia. «En un hospital, los minutos se hacen horas. Nosotros pasamos, damos acompañamiento, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. También si tenemos que visitar a un paciente con coronavirus. Estamos acostumbrados a entrar con batas, gafas y mascarillas cuando hemos tenido que visitar a cualquier otro enfermo con una patología infecciosa», añade. «Eso no quiere decir que no nos preocupe, pero tenemos que lanzar un mensaje de tranquilidad y serenidad. No solo los enfermos, los familiares, y a veces más que los propios pacientes, están muy preocupados por la situación, y también necesitan apoyo. Los que tenemos a personas mayores en casa nos preocupa que se contagien, por eso es muy importante que todo el mundo cumpla y se quede en casa». Noé Ordoñez es otro de los capellanes que está en contacto con los pacientes ingresados. «Los hospitales son una ciudad fantasma, no hay nadie por los pasillos, todo el mundo va con mascarillas y se ha extendido el miedo». Frente a esto, «solo podemos agradecer el trabajo de sanitarios, confiar en ellos y tomar todas las precauciones».

Correo electrónico para contactar con los seres queridos



Hospitales de la provincia habilitan un servicio para que los enfermos reciban apoyo de familiares y amigos

En estos tiempos en los que las visitas a los hospitales se han restringido a todos los familiares de pacientes ingresados, y que son nulas para los enfermos de coronavirus, como así marca el protocolo para evitar nuevas infecciones, muchos hospitales de la provincia han planteado una alternativa: correos electrónicos. De esta forma, se da un servicio de apoyo no solo a aquellos que deben permanecer solos en los hospitales las 24 horas del día, sino también se contribuye a disminuir la angustia de los familiares por no poder contactar con ellos.

Cada centro ha habilitado su propia forma de hacer llegar los mensajes de ánimo y muestras de cariño a los suyos, desde la habilitación de correos específicos donde enviar mensajes, hasta plataformas y páginas web donde escribir allí directamente los textos. El personal médico será el encargado de imprimir y hacer llegar los mensajes a los usuarios, garantizando que se cumplen con todas los protocolos de seguridad en materia de Protección de Datos para los pacientes. Como se sabe, están prohibidas hacer llegar cartas tanto a través de acompañantes como de personal sanitario pues podían estar contaminadas con el virus, explican desde el Hospital General de Elche.

En este centro, por ejemplo, se han habilitado dos direcciones de correo electrónico para hacer llegar los mensajes. En cambio, el Hospital del Vinalopó ha lanzado un portal propio centrado solo en esta misión. También ha habilitado el servicio el Hospital del San Vicente. En el Hospital General de Alicante la iniciativa va más allá y permite el envío de cartas anómicas a los ingresados.

Personal Sanitario



La campaña también abre la puerta a que los ciudadanos manden sus mensajes de apoyo al personal sanitario. No son pocos los mensajes que se están recibiendo en este sentido, aseguran fuentes sanitarias.

Así, a los aplausos que cada día se realizan a los ocho de la tarde desde los balcones pueden sumarse mensajes directos a los equipos de los hospitales alicantinos, para dar fuerza al personal que en estos momentos trabaja contrarreloj para atender a los pacientes, realizar las pruebas y frenar con los contagios para que podamos salir de esta situación de alerta cuanto antes.