La paralización del turismo y la industria reduce un 20% el consumo de agua en la provincia de Alicante

El parón de la actividad turística e industrial por el coronavirus provoca un descenso del 20% en el consumo de agua en la provincia con puntas del 35% en Benidorm, pese a que aumenta un 10% el consumo en los hogares. La crisis provocada por el coronavirus ha provocado un aumento del consumo de agua en los domicilios por cuestiones sanitarias -lavado de manos, duchas, limpieza del hogar-. En ciudad es como Alicante cada alicantino gasta 119 litros de agua al día, pero aquí hay que contabilizar todos los usos, tanto domésticos como industriales.

A nivel general el consumo de agua está descendiendo por la paralización de la industria y la hostelería. Según datos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla el consumo en el territorio que abastece -toda la Vega Baja, Alicante, Elche, San Vicente y Santa Pola- ha caido en torno al 18% en lo que va de mes. De los 1,3 hm?3; servidos la primera semana se ha pasado al 1 hm?3; la semana pasada. En cuanto, a la zona de la Marina Baixa, con Benidorm a la cabeza, el descenso medio es del 25%, con puntas del 34%, por ejemplo en Benidorm, según datos de Consorcio de Aguas de la Marina Baixa.

Por otro lado, los repartidores de botellas de butano se han incorporado en los últimos días en la provincia en esa especie de ejército de personales anónimos que velan porque el suministro de servicios básicos no se detenga. La demanda ha crecido de tal manera que durante el primer fin de semana de confinamiento, e impulsadas por la psicosis a un posible desabatecimiento, las ventas crecieron un 300%. El nivel de solicitudes no ha caído durante la semana pasada se vendieron en la provincia unas 36.000 botellas de butano, 9.000 de ellas en la ciudad de Alicante, lo que supone un incremento del 30% sobre las ventas normales.

La gran expansión del gas natural no ha llegado a todos los hogares por lo que el butano sigue siendo básico. Los repartidores denuncian, por otro lado, que junto al personal sanitario son el colectivo más afectado por la expansión del coronavirus. No en vano, a las empresas de distribución no han llegado remesas de mascarillas debido a que la Administración central ha tomado el control de de esta distribución. El esfuerzo está siendo también brutal en un colectivo cuyo trabajo ya es de por sí duro