La pandemia de coronavirus deja ya medio centenar de fallecidos en la provincia y mantiene a 42 pacientes en la UCI

Las Unidades de Cuidados Intensivos aún tienen el 78% de sus camas libres. El brote del Hospital General de Alicante afecta a 60 trabajadores.

La provincia de Alicante alcanzó ayer el medio centenar de fallecidos a causa de la pandemia de Covid-19. Son 10 muertos más que el día anterior, según la información proporcionada ayer por la Conselleria de Sanidad. Además hay 297 nuevos casos positivos en la Comunuidad Valenciana, 66 de ellos en la provincia de Alicante que alcanza los 603 contagios.

Cinco de las últimas muertes se han producido en la residencia de ancianos de Alcoy, donde el brote de coronavirus ya ha provocado 21 fallecidos. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, no aportó ayer en su comparecencia nuevos datos en cuanto a número de residentes afectados, que según las últimas informaciones era de 72, a lo que hay que añadir 15 trabajadores en cuarentena. Respecto al origen del brote, Barceló afirmó que «todo parece indicar que el foco ha venido de fuera», aunque sigue en fase de investigación.

La responsable del departamento autonómico, asimismo, informó de dos fallecimientos en una residencia de mayores de la Vila Joiosa, aunque sin revelar su identidad.

Sí ha aportado la consellera datos conjuntos de todas las residencias de la Comunidad Valenciana, con 103 residentes afectados, 53 trabajadores que han dado positivo, 196 en cuarentena y 30 fallecidos, de los que 21, como queda dicho, corresponden al centro de Alcoy, dos a la Vila Joiosa, seis a Torrent y uno a Morella. Ante la aparición de estos brotes, la Unidad Militar de Emergencia está desinfectando las residencias afectadas con agua oxigenada, tanto en el interior como en el exterior.

Además de los cinco fallecidos de la residencia de ancianos de Alcoy, en las últimas horas han fallecido un hombre y una mujer, ambos de 67 años y de Elda, y una mujer de 80 que permanecía ingresada en el Hospital de Sant Joan desde hace una semana. También en las últimas horas ha fallecido un hombre de avanzada edad que estaba ingresado en el Hospital General de Alicante.

Al margen del caso de la residencia de Alcoy, la provincia tiene otro importante brote de contagios localizado entre los trabajadores del Hospital General de Alicante. Ya son 60 los afectados, 20 más que a mediados de la semana pasada. Se trata del hospital de la Comunidad Valenciana con más trabajadores afectados y en el conjunto de las tres provincias hay 378 sanitarios que han dado positivo. En el caso del Hospital General de Alicante, también hay 292 profesionales en aislamiento domiciliario preventivo por haber estado en contacto con casos confirmados de la enfermedad. Otros 90 profesionales del Hospital de Sant Joan aguardan también en sus domicilios. En este departamento hay seis positivos entre el personal sanitario.

Mientras, el número de personas ingresadas va en aumento. En la provincia de Alicante ya son 246 los hospitalizados y 42 de ellos están en las Unidades de Cuidados Intensivos. Aunque son 18 más que el viernes, de momento las UCIS de la provincia solo tienen ocupadas el 21,5% de sus 195 camas, sumando las disponibles en hospitales públicos y privados, y eso sin contar los puestos de cuidados intensivos que se podrían habilitar en otras zonas de los hospitales, como es el caso de los quirófanos o de las áreas de despertar de anestesia, que apenas se están usando al haberse cancelado las operaciones programadas demorables.

Según confirmó ayer Ana Barceló se están dando cursos exprés a sanitarios en el manejo del aparataje de las unidades de cuidados intensivos.

En estos momentos, lo que más preocupa es la llegada de material para que el personal sanitario pueda protegerse y no correr riesgo de contagio. La falta de este material es un clamor en todos los hospitales, centros de salud y residencias geriátricas de la provincia. La consellera de Sanidad asegura que en las próximas horas llegarán camiones a los hospitales de toda la Comunidad Valenciana con 128.000 mascarillas, 250.000 guantes, solución hidroalcohólica y otros productos sanitarios, correspondientes a la entrega que se está haciendo desde el Gobierno central. También esta semana está previsto que lleguen los aviones de china, fletados por la Generalitat, con material de protección, además de respiradores y camas para atender a los enfermos. En el Hospital de Sant Joan, en los últimos días la Gerencia ha enviado un comunicado a los trabajadores indicando que se repartirá una mascarilla a la semana a quien lo solicite. La medida ha sido criticada por el sindicato CC OO en este departamento, que pide más medidas de protección para los trabajadores. En este hospital ya se han destinados dos plantas para el ingreso de los pacientes que den positivo y el número de hospitalizaciones ha aumentado notablemente durante el fin de semana. Ayer había ingresadas unas 20 personas en planta y cuatro en la UCI. El centro sanitario está buscando espacios de ingreso ante un previsible aumento de casos, por ejemplo utilizando el área de endoscopias y la sala de espera de Medicina Nuclear para hospitalizar a pacientes que no tengan Covid-19. También se prevé usar el área de Rehabilitación para Urgencias de personas que no tengan afección respiratoria. En este departamento se van a adquirir 30 respiradores más, que se suman a los 45 que ya tienen.

Escasea también el material para hacer la prueba de detección del virus. En este sentido, Barceló ha señalado que se está a la espera de que Madrid distribuya los nuevos test rápidos.

Escasez de test para diagnosticar la enfermedad



La escasez de material para hacer los test diagnósticos sigue siendo la tónica en la provincia de Alicante. La situación afecta también al personal sanitario, que está en sus domicilios con síntomas o tras haber estado en contacto estrecho con algún caso confirmado y sin protección. Un médico de familia del área del Hospital de Sant Joan lamentaba ayer que lleva casi una semana en su domicilio esperando a que le hagan la prueba y aún no sabe cuándo se la harán. Este profesional se encuentra bien y lamenta que podría estar trabajando si ya le hubieran hecho la prueba. En el departamento del Hospital General de Alicante, a uno de los médicos que tiene síntomas de la enfermedad ayer sí le hicieron la prueba, «pero hasta dentro de cinco días me han dicho que no estarán los resultados». Barceló aseguró ayer que en breve llegarán los test de diagnóstico rápido.

El 45% de los afectados tiene menos de 60 años



Casi la mitad de los infectados por coronavirus en la Comunidad Valenciana tiene entre 30 y 60 años, según los datos de incidencia aportados ayer por la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Un 33% de los pacientes tiene edades comprendidas entre los 60 y los 80 años y un 14% supera esta edad. El 8% de los afectados por coronavirus en la Comunidad Valenciana tiene entre 0 y 30 años y por su parte, el 91,4 % de los fallecidos tiene más de 75 años de edad. En estos momentos, según apuntó Ana Barceló hay 246 personas hospitalizadas en la provincia de Alicante, 42 de ellas en Unidades de Cuidados Intensivos. También han sido dadas de alta 12 personas desde que comenzó la pandemia. En el conjunto de la Comunidad Valenciana son 36 las altas registradas.Las pruebas que han dado un resultado negativo hasta el momento son 7.293.