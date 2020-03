Confinados por el coronavirus sí, pero comiendo bien

Reinventarse o morir. La incertidumbre por la que atraviesan numerosos negocios, obligados a cerrar tras decretarse el estado de alarma, ha hecho que algunos se reinventen para seguir adelante, como los restaurantes.

Reinventarse o morir, dice el dicho. Y es lo que ahora muchos autónomos se ven obligados a hacer por la crisis del coronavirus que ha parado, prácticamente, la economía. Es el caso de muchos pequeños restaurantes de comida tradicional que, tras verse obligados a cerrar, han decidido dar un servicio que no tenían: la comida a domicilio. Algo que sí les permite el decreto de estado de alarma. Suena el teléfono en el pequeño restaurante que regenta Javi en Orihuela. «¿Qué tenéis hoy?», es la pregunta que le hacen cada vez que descuelga el teléfono. «Tenemos lentejas, ternera en salsa y canelones», responde, aunque después matiza que se adaptan también a las peticiones de la clientela. «Si alguien quiere arroz u otro plato, también lo preparamos». Todo, eso sí, comida casera, porque el confinamiento no está reñido con el comer bien. Son la alternativa a la comida rápida a domicilio que estos días está multiplicando su facturación.

Javi, como autónomo, tiene que hacer frente a muchos gastos, incluidos los sueldos de sus dos empleadas, Isabel y Samantha, que, gracias a reconvertirse en un servicio a domicilio, admite que puede mantener sus puestos de trabajo. «Si cerramos sin más, sin saber cuándo podremos reabrir, hubiera sido difícil mantener los sueldos». En la cocina han ampliado las medidas de higiene y seguridad alimentaria por el coronavirus. Guardan la distancia de seguridad, de más de un metro, para evitar contagios, y cada vez que llevan un pedido se ponen gel desinfectante, tanto a la ida como a la vuelta, además de que no se quitan los guantes. En su carta de comidas no falta la cocina tradicional de la Vega Baja. «Hacemos arroz de los tres puñaos, trigo picao o arroz y costra, además de natillas o arroz con leche, todo casero». Ellos mismos hacen la compra de los productos que necesitan porque sus proveedores están parados por el estado de alarma.

Entre los clientes de su estrenado servicio a domicilio por el confinamiento, se encuentran jóvenes que, o no saben o no quieren cocinar, personas mayores y trabajadores que están acostumbrados a comer fuera todos los días. «Hacemos un bien a la gente y nos lo hacemos también a nosotros al poder seguir adelante», señala, mientras prepara un recipiente con el pedido de lentejas para una vecina de Orihuela. «Nos tenemos que ir ya»». Dicho y hecho, en pocos minutos está en la puerta del domicilio de la clienta, que baja tras tocar el telefonillo. «Tienen que bajar los clientes, no podemos subir a su casa», explica. «Aquí tiene su pedido, Ana», le dice a la clienta mientras le da la bolsa, guardando el metro de seguridad. Ana, que lleva mascarilla por ser del grupo con más riesgo de contagio, por la edad, agradece este servicio. «Soy una persona que vivo sola y no me apetece hacer de comer y he encontrado que este restaurante ofrecía servicio de comida casera a domicilio, y así me evito también tener que salir a comprar al supermercado», cuenta esta oriolana.

Olleta



Arroz a banda, olleta y postre por menos de ocho euros, preparado por tres cocineros expertos en cada una de las ramas de la gastronomía y encerrados en los fogones pero guardando estrictamente distancias y medidas preventivas para frenar la expansión del coronavirus. Esta es la actuación que ha puesto en marcha un restaurante de Alicante, que sirve menús a domicilio por 7,95 euros. Hay demanda pero no es el negocio del siglo y hace posible mantener una rutina. «Que nadie piense que nos estamos forrando, pero sí que es cierto que la gente nos llama y estamos encantados de colaborar en la medida que podamos. Lo comenté con tres cocineros y les pareció bien. Nos mantenemos activos y, además, contribuimos a hacer más llevadero el confinamiento a personas mayores o a aquellas que, sencillamente, no sepan cocinar», subraya Fernando, propietario del restaurante.Los platos se cocinan en el restaurante y luego una empresa especializada los transporta en frío al domicilio desde el que se ha hecho el pedido. «Es una forma de no parar, aunque todo se ha parado, y ayudar a un colectivo de personas que, como todos, estamos en casa encerrados».

La Asociación de Hostelería tacha de «desleal» la iniciativa



La iniciativa de algunos restaurantes de ofrecer servicio a domicilio tras el cierre de sus puertas por el estado de alarma por la crisis del coronavirus ha generado polémica en el sector provincial de la restauración. María del Mar Valera, presidenta de la Asociación Provincial de Hostelería, señaló sobre estas actividades que «cada uno es libre de actuar como quiera pero el sector está cerrado y todos en casa. Ahora bien, el que lo haga, tendrá que atenerse a las reglas y obligaciones legales y sanitarias».

Para Valera, la iniciativa adoptada por esos restaurantes, la mayoría pequeños y que ofrecen comidas tradicionales y caseras, «en cierta manera es algo un tanto desleal y, de entrada, tienen que tener los permisos necesarios para prestar este servicio a domicilio». La presidenta de los hosteleros provinciales advierte, además, de que «eso sí, el que mantenga un actividad profesional no puede presentar, por ejemplo, un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, un Erte».

Por otro lado, los que sí continúan abiertos son los establecimientos que preparan menús y platos para llevar pero no los sirven a domicilio. Los clientes pueden seguir adquiriendo la comida en los locales como si fueran al supermercado.