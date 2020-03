Alicante celebrará el primer pleno telemático de su historia para aprobar el Presupuesto de 2020 por el coronavirus

El bipartito sigue adelante pese a que desde la oposición pedían renunciar a su tramitación o reiniciar el texto para ajustarlo al escenario actual.

La crisis del coronavirus ha forzado al Ayuntamiento de Alicante a convocar, por primera vez en su historia, un pleno que se celebrará por vía telemática. El próximo lunes, 30 de marzo, los concejales no acudirán al Salón de Plenos, no se sentarán en la bancada ni de la izquierda ni de la derecha, no aprobarán (o rechazarán) el Presupuesto del 2020 desde el edificio consistorial. Lo harán en sus respectivos domicilios, participando en la sesión por videoconferencia y votando de manera verbal o a mano alzada. Y todo para que no compartan espacio, para respetar la distancia de seguridad que es incompatible con la distribución fija de los asientos. En definitiva, para extremar las medidas sanitarias.

Antes de celebrar la próxima semana el primer pleno telemático de la historia en Alicante, llegará el turno este miércoles de la Comisión de Hacienda, que en este caso se realizará de manera presencial. Eso sí, solo podrá asistir un representante por grupo y se realizará en el Salón de Plenos para que los concejales estén más espaciados.

En la cita de mañana se abordarán las enmiendas presentadas por los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox) al documento impulsado por un bipartito que necesita que al menos un grupo de la oposición se abstenga en el Pleno para sacar adelante un Presupuesto de 2020 que estará marcado desde el primer día por el coronavirus.

Y es que el documento, que se acordó a finales de 2019 en el seno del bipartito pero que no se aprobó en Junta de Gobierno hasta principios de marzo tras más de un mes bloqueado en Intervención, se diseñó antes de que el coronavirus zarandeara todos los cimientos.

Así, no incluye medidas ni partidas destinadas a hacer frente a la emergencia económica y social que se derivarán de la lucha contra el Covid-19. El hecho de que el texto esté desfasado antes de aprobarse hizo que desde la oposición plantease escenarios alternativos: renunciar a la tramitación, manteniendo la prórroga del Presupuesto de 2019 hasta final de año o, por otro lado, devolver el documento al punto inicial de partida y reelaborarlo con la mente puesta en las consecuencias del coronavirus.

Motivación



Desde Alcaldía decidieron seguir adelante, aunque en un primer momento se valoró renunciar a la tramitación. Y todo porque la Oficina Presupuestaria puso sobre la mesa los inconvenientes de no aprobar las cuentas de 2020. Entre las cuestiones que subrayaron se incluía renunciar al aumento de ingresos previstos para este año (5,6 millones de euros) y dejar en el aire proyectos de la Edusi de Las Cigarreras, el incremento de 36 plazas de la plantilla municipal o la mejora presupuestaria de contratos como el de limpieza o las zonas verdes. De esta manera, todas las medidas económicas por el coronavirus se tendrán que tramitar al margen del Presupuesto.

Los técnicos rechazan la iniciativa de Vox sobre LGBTI y violencia de género



El informe de Hacienda descarta el 40% de las propuestas de la oposición, incluida la enmienda a la totalidad de los socialistas

Apenas el 40% de las enmiendas presentadas por la oposición han pasado el filtro de los técnicos de Hacienda, que proponen rechazar 38 de las 93 propuestas realizadas por el PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox. Además, también consideran que técnicamente debe aparcarse la enmienda a la totalidad de los socialistas.

El resto de propuestas se tendrán que abordar en la Comisión de Hacienda de mañana, donde se gestará el futuro del Presupuesto, aunque en el Ayuntamiento se da por hecho que el bipartito lo sacará adelante, y más en la actual situación marcada por el coronavirus.

Entre esas propuestas que no cumplen con los requisitos técnicos se encuentran algunas que, antes de la irrupción del Covid-19, parecían decisivas para el signo del voto de Vox, la formación que todo apuntaba podía salvar el Presupuesto del gobierno de Barcala. Por ejemplo, Hacienda descarta por motivos técnicos la petición de los ultras de suprimir el presupuesto para el servicio de asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género y de recortar la partida de apoyo al movimiento LGBTI.