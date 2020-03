El sector de la optometría reclama el cierre de sus establecimientos sanitarios

El sector de la optometría y la óptica oftálmica se une al completo para hacer llegar una solicitud formal al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como al Ministerio de Trabajo y Economía Social para reclamar el cierre y suspensión de la actividad en los establecimientos sanitarios de óptica.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) y las tres asociaciones en ella representadas (AEO, que representa a fabricantes de óptica; AECO, representante de cadenas de óptica, y AECOP, representante de los grupos de establecimientos ópticos respaldan la iniciativa.

A pesar de ello, todo el colectivo asume las obligaciones derivadas de ofrecer un servicio sanitario de atención primaria a todo aquel que durante este periodo pueda necesitarlo, manteniendo todas las medidas y actuaciones necesarias que permitan satisfacer las necesidades de productos ópticos y servicios optométricos de primera necesidad, sin la necesidad de mantener abiertos e inoperativos todos los establecimientos sanitarios de óptica (cerca de 10.000 en todo el territorio nacional), dado que esta circunstancia causará de forma inevitable una crisis estructural en el sector con un impacto permanente en el empleo y en la salud de las personas.

Entre los argumentos esgrimidos se destaca también el hecho de que la óptica y la optometría son actividades de proximidad y contacto entre las personas con elevado riesgo de contagio que debe restringirse y dotarse de mecanismos y equipos de protección individual y material de desinfección de los que los establecimientos actualmente no disponen, de los que el mercado no puede abastecer, con las graves consecuencias sanitarias que ello puede acarrear al no poder realizarse pruebas y exámenes a los pacientes con las debidas garantías sanitarias.

Por ello, demandan a las autoridades que se les dote de equipos de protección individual que les permitan mantener los servicios de urgencia para los bienes de primera necesidad con las debidas garantías sanitarias o dotar de ellos a aquellos establecimientos que aún no los poseen.

Así, el sector desea que se acepte su solicitud de cierre total de los establecimientos sanitarios de óptica por causa de las circunstancias actuales de fuerza mayor y por ende a los procedimientos de suspensión de contratos laborales y reducciones de jornadas al amparo del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.