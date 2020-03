La demanda de butano en Alicante se dispara un 300% por la psicósis de un posible desabastecimiento

Los repartidores de botellas de butano se han incorporado en los últimos días en la provincia a esa especie de ejército de personas anónimas que velan porque el suministro de servicios básicos no se detenga. La demanda ha crecido de tal manera que durante el primer fin de semana de confinamiento, e impulsadas por la psicosis a un posible desabastecimiento, las ventas crecieron un 300%. El nivel de solicitudes no ha caído durante la semana pasada, en la que se vendieron en la provincia unas 36.000 botellas de butano, 9.000 de ellas en la ciudad de Alicante, lo que supone un incremento del 30% sobre las ventas normales.

La gran expansión del gas natural no ha llegado a todos los hogares por lo que el butano sigue siendo básico. Los repartidores denuncian, por otro lado, que, junto al personal sanitario, son el colectivo más afectado por la expansión del coronavirus. No en vano, a las empresas de distribución no han llegado remesas de mascarillas debido a que la Administración central ha tomado el control de de esta distribución. El esfuerzo está siendo también brutal en un colectivo cuyo trabajo ya es de por sí muy duro.