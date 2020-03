El Covid-19 entra en el currículum de Ciencias Aplicadas en FP Básica

«¿Oís todos bien?, ¿estáis todos bien?» El profesor José Jofre acaba de conectar la clase online tras agregar a los alumnos con el programa hangouts de Google. «Todos sabemos por qué estamos aquí y no en el instituto. Enviaremos todo el trabajo vía telemática y avisaremos de las clases online para resolver dudas, no habrá conexiones sin sentido», recalca.

La primera preocupación de los estudiantes de FP Básica de Cocina y Restauración del IES Canastell de San Vicente es la suspensión de las prácticas en restaurantes, «se harán en el centro si no puede ser de otra forma», les dice Jofre, y entra en materia. «Este primer tema online entra el currículum, lo considero importante dada la situación actual». Es sobre la higiene de la salud y enfermedades infecciosas.

Los alumnos participan desde el minuto cero y para que no se pisen unos a otros fija la norma de desconectar el micro y pincharlo solo para tomar la palabra. En apenas diez minutos introduce los buenos hábitos para mantener la salud en la cocina y no contagiarse ni contagiar a los demás, así como las enfermedades infecciosas, las bacterias y los virus. «El antibiótico no mata el virus y baja las defensas», advierte. Mari Carmen pregunta qué habría que hacer para matar al virus. «Dentro del cuerpo habría que desarrollar algo concreto que lo mate, lo vemos luego», le responde. «También habréis oído que no aguanta determinados valores de pH, por eso el alcohol lo mata», y entre las enfermedades provocadas por un virus cita el Covid-19, «imagino que os suena mucho», dice.

Un estudiante relaciona de inmediato lo que ha dicho el profesor y suelta, no sin sorna, si bebiendo alcohol podrían acabar con él. «Fuera el virus no sobrevive, pero dentro del cuerpo sí» y les detalla los grados de la temperatura corporal y el proceso de incubación, además de introducir ejemplos directos de contagio indirecto, como la barra del autobús. «¿Sabéis dónde puedo comprar una mascarilla?», interrumpe otro alumno. No le hacen caso, siguen las explicaciones del profesor con atención, sobre lo novedoso que es el coronavirus y que por eso «no sabemos luchar contra él» y la importancia de seguir las medidas de reclusión. «¿Si te infectas, tu cuerpo no lucha contra él?». El profesor aplaude la pregunta de Joana. «Se puede transmitir aunque las defensas empiecen a matarlo» advierte, «y que nadie se ponga dramático si sale positivo, hay que intentar no contagiar y no colapsar la Sanidad». «Hay que sacar una vacuna, profe», le dicen. Se despiden con deberes y las consabidas protestas. Un «excel» con medidas de higiene en un puesto de trabajo de Cocina y cómo evitar la transmisión de enfermedades infecciosas.