La pandemia no puede con el amor

La pandemia no puede con el amor alex domínguez

Una pareja contrae matrimonio en Alicante pese a todas las interferencias que está causando el estado de alarma sobre la vida cotidiana. La pandemia del coronavirus no puede con los sentimientos y las muestras de cariño, aunque altere también, como no puede ser de otra forma, la manera de manifestarlas. El Ayuntamiento sigue celebrando las bodas que estaban previstas para estos días, aunque eso sí, adecuándolas a las circunstancias del estado de alarma por la crisis sanitaria y extremando todas las precauciones. Solo con las personas necesarias. A la salida no faltó la muestra de afecto, de la que los allegados a la pareja fueron testigos a través de una imagen.