El coronavirus deja más de un centenar de nuevos afectados y 13 fallecidos en un solo día

Barceló elude dar datos de las residencias hasta mañana.

La pandemia de coronavirus continúa su escalada en la provincia, al igual que en toda la Comunidad Valenciana y en el conjunto de España, sin que por ahora sea posible vislumbrar un escenario más favorable ni nadie se atreva a hacer una estimación al respecto. El número de afectados en Alicante se ha incrementado en un solo día en más de un centenar, y el virus ha provocado la muerte de 13 personas en ese mismo tiempo, según las cifras que dio a conocer ayer la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló. La cifra de contagiados en las comarcas alicantinas asciende ya a 479, mientras que la de fallecidos se sitúa en 30. En el conjunto de la Comunidad han contraído el virus 1.363 personas, y el número de decesos hasta ahora es de 50.

El viernes se contabilizaban 372 afectados en la provincia de Alicante -y 1.105 en la Comunidad-, lo que supone que en una sola jornada hubo 107 nuevos casos positivos. Esto supone un incremento del 29%, lo que da una idea de la velocidad a la que está creciendo la expansión del virus. Con los datos actualizados de ayer, hay ingresadas por coronavirus 183 personas en hospitales de la provincia -476 en todo el territorio autonómico-, de las cuales 27 se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Asimismo, 264 de los infectados en toda la Comunidad, cerca del 20%, son trabajadores sanitarios, según expuso la consellera.

Los únicos datos esperanzadores que pudo ofrecer ayer Ana Barceló fueron los de las personas dadas de alta, aunque es exiguo en comparación con las cifras de afectados y fallecidos: únicamente 9 en la provincia de Alicante y 25 en toda la Comunidad. Y, también, que se han realizado 6.430 pruebas con resultado negativo. Por otro lado, el teléfono de atención específica de la Generalitat acerca del coronavirus ha recibido más de 31.700 llamadas.

Alicante fue la provincia donde la pandemia se cobró más vidas a lo largo del viernes, 13 de 17. Cabe recordar que en esta demarcación hay algunos brotes importantes, como el que se ha detectado en la residencia DomusVi de Alcoy, donde el viernes había 72 afectados; de hecho, la propia Ana Barceló asoció el viernes a esta circunstancia el incremento de casos en la demarcación. Ayer, la consellera eludió dar cifras de afectados de Covid-19 en centros geriátricos, pese a ser preguntada de manera expresa por ello, y emplazó a los periodistas a mañana para tener más datos. Asimismo, indicó que aún no se puede precisar cuándo estarán disponibles los tests rápidos para el diagnóstico de la enfermedad; según expuso, se está preparando el sistema «a la espera de que el Ministerio concrete el método».

La consellera admitió también que, a la vista de la evolución del número de afectados, es imposible por ahora predecir en qué momento las cifras tenderán a estabilizarse. «No sabemos cuándo la línea ascendente [de contagiados] va a llegar al pico», señaló. No obstante, sí recalcó que por ahora no se contempla la idea de hacer un triaje de pacientes «para decidir quién entra en UCI y quién no». En este sentid, aseguró que los hospitales tienen ahora mismo capacidad, al haber demorado todas las intervenciones no urgentes y aprovechado espacios como los quirófanos para dar cabida a enfermos.

Barceló también anunció que se está reorganizando ya el trabajo en Atención Primaria en función de las necesidades, de manera progresiva a lo largo de la Comunidad. Con ello se pretende, dijo, «garantizar el establecimiento de turnos de trabajo del personal y poder asegurar equipos de sustitución». Ayer ya se hizo en un centro de salud de la ciudad de Castelló, cuyos usuarios se repartirán entre otros consultorios de la capital de la Plana, y mañana está previsto hacer lo mismo en València, donde el personal de un centro de especialidades reforzará la atención en el Hospital Clínico de la ciudad del Turia. Barceló insistió en que las visitas a los centros de salud deben restringirse únicamente a las que son «absolutamente imprescindibles». Además, indicó que desde el viernes ya se han inscrito como voluntarios 1.263 profesionales sanitarios jubilados de menos de 70 años o estudiantes de último curso. La consellera les agradeció la «generosidad de estar a disposición de la sanidad pública cuando se les ha requerido».

Asesinato machista

La consellera de Sanidad, por otra parte, inició su comparecencia refiriéndose al asesinato machista ocurrido el jueves en Almassora (Castellón). Barceló quiso tener «un recuerdo» para la víctima, de 35 años y con dos hijos, y señaló que «ojalá todos podamos estar unidos para combatir esta lacra», a la vez que señaló que «nos sumamos» al dolor de la familia. La alerta sanitaria impidió que pudiera realizarse una concentración de repulsa a las puertas del Palau de la Generalitat, sino que cada miembro del Consell guardó tres minutos de silencio en el lugar donde se encontraba.

Sobre el asesinato de la mujer de Almassora, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, recordó que la crisis del coronavirus «no tiene que parar la solidaridad, la unión y la determinación de la sociedad valenciana para luchar contra la violencia de género, y de mostrar a las mujeres víctimas que estamos con ellas».

Oltra mostró sus condolencias a la familia de la víctima, así como su apoyo a los dos hijos de la mujer, de 7 y 11 años. La vicepresidenta apuntó que es por ella, que tenía «toda la vida por delante», por quien «hemos mostrado con nuestro silencio» la necesidad de reafirmar que «estamos con las víctimas en enfrentados a los agresores y a sus actitudes».

Críticas a quienes pretendían irse de fin de semana

Ana Barceló criticó con dureza a quienes el viernes atascaron las salidas de València con la idea de pasar el fin de semana fuera de la capital autonómica, unas imágenes que para la consellera «no fueron en absoluto edificantes» y que se repitieron en otras ciudades. «¡Cuidémonos y cuidémonos uno mismo!», reclamó, y exigió a los ciudadanos que «no pongan en juego al resto por no cumplir las normas». Una crítica que también realizó la delegada del Gobierno, Gloria Calero.

Fachada de la residencia DomusVi Babel en Alicante.

Una residencia de Alicante «ruega» pruebas del virus tras un positivo y 40 mayores con síntomas leves

Angustia entre los familiares después de que ya haya una persona ingresada en el Hospital General

Familiares de las personas internas en la Residencia DomusVi Babel de Alicante han puesto en conocimiento de este periódico que Salud Pública «no va a realizar las pruebas de coronavirus a los residentes que presenten síntomas». Así lo ha remarcado .también la carta que la dirección del edificio envió a los familiares de los mayores y que remitieron a INFORMACIÓN.

Desde el propio centro comunicaron que tienen un caso confirmado de positivo en coronavirus, ingresado en el Hospital General de Alicante y que «evoluciona favorablemente». Por ello, tal como afirmaron, desde que tuvieron constancia de ese hecho «los 140 residentes están haciendo vida en sus habitaciones para evitar, en la medida de los posible, contacto entre ellos».

DomusVi Babel confirma que, como indicaba la misiva enviada a los familiares, se tomaron medidas y cualquier persona que presentara sintomatología como tos o fiebre se le tratará como si de un caso positivo para prevenir, puesto que desde Salud Pública les informaron «que no tiene reactivos y solo van a hacer las pruebas a los ingresados en el hospital.» La dirección del centro solicitó que se les hicieran los test a los residentes por una parte, para optimizar los recursos porque están tratando a todos «como si de casos confirmado se tratase para prevenir», y, por otra, «lo exigen para reducir la incertidumbre y angustia de las familias».

«En contacto diario»

Actualmente, desde el centro señalan que hay 40 residentes con algunos síntomas leves y por ello, «estamos en contacto diario con Salud Pública , informándoles de la situación y rogándoles que realicen las pruebas».

La dirección aclara que, además, la Unidad Militar de Emergencia realizó el jueves 19 de marzo una desinfección del centro.

La residencia recalca que el departamento médico está priorizando la atención en planta para poder ver a todos los internos, señalando que «a pesar de haber reforzado el centro con mas personal durante estos días, es complicado atender todas las llamadas, puesto que hay 140 personas que nos necesitan más que nunca».

Para tranquilizar a las familias y ante la imposibilidad de poder ver a los residentes, DomusVi Babel habilitará un servicio de videollamadas para que puedan comunicarse con sus mayores , y de esta forma, «hacer más llevadera a ambas partes este periodo de confinamiento causado por el Covid-19».

Un turista descansa en una terraza de un hotel en Alicante.

La Generalitat facilitará hoteles para los sanitarios

Los profesionales podrán alojarse en habitaciones de un modo «seguro» y atender a pacientes en las instalaciones

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, alcanzó ayer un acuerdo con el sector hotelero de la Comunidad Valenciana para que el personal sanitario valenciano disponga de alojamiento en hoteles situados en lugares próximos a los hospitales. La intención es que los profesionales puedan descansar cerca de los hospitales y puedan afrontar su jornada laboral de la mejor manera posible. Además, el jefe del Consell pretende así ampliar las ubicaciones para atender a más pacientes debido a la escasez de camas y recursos por la crisis del coronavirus.

Una opción que podrán aprovechar tanto los trabajadores de la sanidad pública como de la privada, puesto que la Generalitat ha accedido así al reclamo de muchos empleados que no querían exponer a sus familias después de estar todo el día tratando directamente con enfermos de Covid-19.

En este sentido, habrá hoteles a disposición del personal sanitario la próxima semana en las ciudades de València, Alicante, Castellón y Elche. Mientras que se ultiman acuerdos para ampliar este escenario también a otros municipios. Tras mantener este sábado en el Palau diferentes reuniones de trabajo por videoconferencia, Puig detalló que el acuerdo con las empresas hoteleras contempla, dos líneas de actuación. Por un lado, se trata de contar, como ya se conoce, con hoteles medicalizados que sirvan de refuerzo al sistema sanitario para acoger a pacientes leves. Y, además, tal y como avanzó, por otro lado, se busca incorporar hoteles destinados a alojar a las y los profesionales sanitarios que así lo deseen.

El objetivo que persigue la administración con esta actuación es el de facilitar su alojamiento en un entorno «seguro», tanto para ellas y ellos como para sus familias, así como ahorrarles los desplazamientos a sus domicilios. El presidente destacó la importancia de «apoyar y proteger a todo el personal sanitario», que tiene un protagonismo «fundamental para ganarle la guerra» a la pandemia del coronavirus. «Para esta batalla es primordial que tengan la mayor seguridad posible», señaló. Puig siguió justificando que los trabajadores de todos los centros médicos necesitan estar en condiciones óptimas para desarrollar su jornada laboral de la mejor manera ante el complicado escenario al que se enfrentan día a día. «Nuestro ejército son los profesionales de la Sanidad y, por tanto, deben tener las mejores condiciones para trabajar», subrayó el presidente. Puig también destacó el esfuerzo que se está realizando, por parte de la Generalitat Valenciana, solicitando el equipamiento necesario al Ministerio de Sanidad y realizando compras para asegurar el suministro de material sanitario.

Asimismo, Puig aclaró a los asistentes que la opción de alojamientos está abierta tanto a los profesionales de la sanidad pública como de la privada. Además agradeció la «generosidad del sector hotelero», que se ha volcado con la Comunidad ofreciendo sus hoteles. Ha destacado en este sentido «su compromiso y su colaboración en este combate común contra el coronavirus».