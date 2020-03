El coronavirus deja 13 fallecidos más en la provincia en un solo día y eleva a 30 la cifra de víctimas

La pandemia de coronavirus continúa su escalada en la Comunidad Valenciana y suma 20 fallecidos más en todo el territorio autonómico en un solo día, 13 de ellos en la provincia de Alicante. Así lo ha indicado en su comparecencia de este sábado por la mañana la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, quien ha señalado que hasta el momento el virus ha provocado ya la muerte a 50 personas en la Comunidad y 30 en la provincia.

El número de contagiados asciende a 479 en Alicante y 1.363 en la Comunidad, frente a 372 y 1.105 que se registraban, respectivamente, en la jornada de ayer. Esto quiere decir que en un solo día se han dado 107 nuevos casos en las comarcas alicantinas, lo que supone un incremento de casi el 29%. En estos momentos hay ingresadas en los hospitales de la provincia 183 personas, 27 de las cuales están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Asimismo, 264 de los infectados en toda la Comunidad, cerca del 20%, son trabajadores sanitarios, según ha expuesto la consellera.

Barceló ha eludido facilitar datos sobre contagios en residencias de personas mayores, y ha emplazado a los periodistas al lunes para la actualización de las cifras. Asimismo, ha indicado que todavía no se puede precisar cuándo estarán disponibles los tests rápidos para el diagnóstico de la enfermedad. También ha admitido que "no sabemos cuándo la línea ascendente [de afectados] va a llegar al pico".

No obstante, ha recalcado que por ahora no se contempla la idea de hacer un triaje de pacientes "para decidir quién entra en UCI y quién no". En este sentido ha asegurado que los hospitales tienen ahora mismo capacidad, al haber demorado todas las intervenciones no urgentes y aprovechado espacios como los quirófanos.

La consellera ha criticado además, con mucha dureza, a las personas que ayer atascaron las salidas de València con la idea de pasar el fin de semana fuera de la capital autonómica, una imagen que pudo verse en diferentes medios de comunicación y que se repitió en otras ciudades españolas. "¡Cuidémonos y cuidémonos uno mismo!", ha reclamado, a la vez que ha exigido a los ciudadanos que "no pongan en juego al resto por no cumplir las normas" y ha señalado que las imágenes que se vieron ayer "no fueron en absoluto edificantes".