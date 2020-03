Compromís pide más personal en Acción Social para atender a los más vulnerables

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha propuesto una batería de medidas en materia de acción social para atajar la crisis socio-sanitaria y dar respuesta a la emergencia de las personas y familias más vulnerables.

Desde la coalición proponen, en primer lugar, activar "todos los recursos humanos" de la Concejalía de Acción Social para que "puedan tramitar las Ayudas de Emergencia Social, así como coordinar todas las ayudas que desde diferentes entidades se están prestando, Generalitat Valenciana y ONG, para que puedan llegar a todas las personas vulnerables y que puedan tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación, higiene y medicación".

Así lo defiende el concejal Rafael Mas: "Somos conscientes de que Acción Social está movilizando recursos para atender a los más vulnerables pero no está siendo suficiente, hace falta más coordinación hace falta y más personal". Por ello, la concejalía "debería de activar a todos sus recursos humanos y si hiciera falta contratar a esas personas que fueron despedidas el 31 de diciembre de refuerzo para la concejalía", ha reclamado Rafa Mas.

Mas ha insistido en que el Ayuntamiento tiene que "estar preparado, hay que tramitar Ayudas de Emergencia, hay coordinarse con las ayudas de la Generalitat y de otras ONG que están también repartiendo ayuda, nadie en la ciudad de Alicante se tiene que quedar sin cubrir sus necesidades básicas de alimentación y productos de higiene".

Desde Compromís también han insistido en que es "imprescindible activar a todos los recursos humanos, adaptándose a las demandas y necesidades de acción social conforme vaya avanzando la crisis sanitaria, dotándolos de recursos para poder realizar su trabajo y de se asegure sus condiciones de seguridad sanitarias". También han subrayado que es "imprescindible mejorar el servicio de la Oficina de Emergencia Social para centralizar las demandas sociales de los ciudadanos de una manera mucho más ágil".

Por otro lado, desde la coalición han reivindicado la importancia de "buscar alternativas a la situación de las personas sin hogar de Alicante, el pabellón es un recurso, pero no el más apropiado, por lo que tiene que ser temporal". El edil añade que hay que encontrar "otra solución" para estas personas. "No estamos hablando de una emergencia climática, si no de una emergencia sanitaria, por lo que es imprescindible encontrar soluciones como las que ya están aplicando en otras ciudades como València, como puede ser la de trasladar a estas personas a albergues o pensiones con zonas comunes pero también con sus propias habitaciones para cumplir lo mejor posible las recomendaciones sanitarias de aislamiento en el domicilio. Meter en un pabellón a todas estas personas con camas separadas un metro y medio mientras dure esta emergencia es un error garrafal", apunta el edil Mas.

Otras de las propuestas de la coalición es la de intentar acordar con el sector del taxi una tarifa reducida para traslados por motivos de necesidad a personas de riesgo, como pueden ser personas mayores a hospitales. "Hay que prepararse, no se puede dejar a nadie atrás ante esta emergencia sanitaria", ha reclamado Mas.