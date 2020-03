"Las altas temperaturas parece que frenan el virus. Importante, aquí el acceso a Sanidad no es como en España"

"Hay buenos hospitales solo en la capital, en Dakar, donde yo vivo, no tanto en las regiones donde solo hay pequeños dispensarios de Salud"

Andrés Martínez (Villena, 1963), expresidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, lleva varios años trabajando en Senegal,y alternando su vida entre Dakar y Villena. Viajó a primeros de marzo para las plantaciones, tenía pensado regresar en Pascua y esta semana se han cerrado las fronteras.

¿Por qué le ha pillado la expansión de la pandemia en Senegal?

Mi vida profesional está centrada en este país desde hace varios años y especialmente desde hace algo más de un año, aunque suelo ir con frecuencia a España. En mi último viaje vine a principios de marzo con la idea de volver en Pascua, aunque ayer cerraron las fronteras por un mes. Ahora nos encontramos iniciando la época de envíos de hortalizas de Senegal a España.

¿Cómo sigue las noticias de lo que sucede en España y en su pueblo, Villena?

Hoy los medios telemáticos nos hacen estar totalmente presentes por muy lejos que nos encontremos. La actual realidad sería mucho más dura 25 años atrás.

¿Cómo es su día a día en el país africano?

Aquí hay libertad de movimiento y las restricciones están centradas en el cierre de colegios, la realización de manifestaciones y desde anoche, el cierre de las fronteras para personas por tierra, mar y aire. De momento, mi trabajo de visita a campo para ver mercancía o la realización de cargas de contenedores los vengo realizando con normalidad

¿Hay colonia española y europea?

La colonia española está sobre las mil personas, mitad ONG y la otra mitad por temas de negocio. La colonia más abundante es la Francesa al ser, Senegal, una antigua colonia Francesa. Cómo curiosidad, una colonia que va en aumento es la China¿Están ustedes a 40 grados.

¿Eso tranquiliza por aquello de que el calor contiene al virus?

Las temperaturas aquí son elevadas y algunas informaciones hablan de que las altas temperaturas disminuyen el avance del virus y eso es positivo para un país como Senegal donde el acceso a la Sanidad es mucho más complejo que en España o cualquier país desarrollado

¿Hay muchos casos detectados de coronavirus?

Los datos oficiales hablan, a día de hoy, de unos 30, siendo la mayoría de ellos de casos importados desde Europa que en algunos casos han infectado a familiares cercanos. Hasta ahora no hay ningún fallecido y los primeros casos detectados se han curado.

¿Cómo le miran por ser español, un país cerrado?

Es curioso, porque cuando estuve en febrero ya se había iniciado el problema en China y se les procuraba mantener, a los Chinos, cierta distancia. Ahora somos todos los "Toubah" (es como nos llaman a los blancos aqui en wolof) los que nos miran con recelo e incluso algunas empresas han tomado la medida de prohibir la entrada a sus instalaciones a Europeos que lleven menos de 15 días en el país. Pero, en general, no hay problemas.

¿Cómo está la infraestructura sanitaria en Senegal?

Hay buenos hospitales solo en la capital, en Dakar, donde yo vivo, no tanto en las regiones donde solo hay pequeños dispensarios de Salud. Aquí el verdadero drama es que no hay una sanidad pública como en España. Utilizando un símil que escuché de un compatriota el otro día: si Europa estornuda, África se constipa. El deseo de todos es que aquí no avancé porque los medios aquí nada tienen que ver con los que conocemos en España. No sabemos la suerte que tenemos en España por tener una sanidad pública y en momentos duros,como éste, se está poniendo de manifiesto.