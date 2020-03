Alicante libera a las familias que viven en pisos del Patronato de pagar el alquiler durante 6 meses

Habilitadas 50 plazas para «sin techo» en Florida-Babel.

Los usuarios de viviendas y locales del Patronato de Alicante quedan tres meses exentos de pagar el alquiler social, dentro del paquete de medidas derivadas del estado de alarma por el coronavirus. Además, tampoco se les pasará en fecha el recibo de los siguientes tres meses (junio, julio y agosto), cuyo importe se les prorrateará durante dieciséis pagos. Por lo tanto, el primer recibo les llegará en septiembre, con el importe mensual y la parte proporcional de los pagos aplazados.

Así lo decidió ayer el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, quien firmó un decreto del que también se beneficiarán, por otro lado, las entidades con sede en los viveros de empresas de la Agencia Local de Desarrollo («Alicante Emprende» y «Príncipe Felipe»), que igualmente estarán exoneradas del pago del alquiler durante tres meses, entre marzo y mayo, y además podrán prorratear el pago de los tres siguientes recibos. Ambas medidas suponen un coste de unos 575.000 euros para el Ayuntamiento, que procederá del remanente de tesorería de 2019.

Respecto a las viviendas y locales sociales, el Ayuntamiento de Alicante prevé destinar unos 555.000 euros para que los usuarios queden liberados definitivamente del pago del alquiler los meses de marzo (recibo que se devolverá), abril y mayo (que no se emitirán). En la actualidad, el Patronato de Vivienda dispone de 748 viviendas sociales, que en su mayoría cuentan con usuarios (salvo una veintena que están en proceso de arreglo), según fuentes municipales. Además, tiene 58 locales, de los que 37 están alquilados a particulares. El Ayuntamiento, al mes, ingresa unos 170.000 euros por el alquiler de viviendas y locales. «Nuestra población es en general vulnerable económicamente y algunos perderán sus ingresos precarios en estas semanas. Por eso hemos pensado adelantarnos y proponer un apoyo económico a través del alquiler de las viviendas, locales y viveros de empresa municipales que les dará la sensación de estar apoyados», señaló ayer Barcala, quien subrayó que la medida beneficiará a «todos» los usuarios de ambos servicios municipales: «Durante seis meses no tendrán recibo (de marzo a agosto). Los tres primeros meses no los pagarán nunca y los tres siguientes los pagarán poco a poco, durante dieciséis meses. Creo que es una gran ayuda y un empujón a su ánimo». El coste de la medida procederá del remanente de tesorería de 2019.

Camas y servicios



Por otro lado, el Ayuntamiento de Alicante habilitó ayer el pabellón deportivo Florida-Babel para acoger a medio centenar de personas sin hogar como parte del dispositivo puesto en marcha frente a la crisis sanitaria del coronavirus.

Las personas acogidas desde anoche en el pabellón disponen de estancia para dormir, alimentación y medidas de higiene mientras dure el confinamiento decretado por el Gobierno central. Además de alimentación y controles sanitarios, los acogidos cuentan también con un espacio de ocio, dotado con dos mesas de pin pon y aparatos de televisión.