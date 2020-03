Los vecinos de Tabarca se sienten aislados y abandonados tras el brote de Covid-19

Los vecinos de Tabarca se sienten abandonados y doblemente aislados en la isla tras las medidas extraordinarias adoptadas por el brote de coronavirus al interrumpirse la línea regular de embarcaciones y no estar permitido tampoco el tráfico privado. Ahora mismo en la isla hay unas 60/70 personas ya que muchas se habían trasladado para empezar a preparar la temporada turística. También hay personas que viven todo el año, que están confinadas en casa.

Aunque de momento los vecinos tienen víveres pues la mayoría hizo la compra el sábado, la representante vecinal, Carmen Martí, señala que esperaban poder disponer de una barca privada para venir a comprar a Alicante o Santa Pola al haberse ofrecido a realizar este servicio una empresa privada. Sin embargo, apunta Martí, Capitanía Marítima y Puertos del Estado han denegado el permiso. A los vecinos les preocupa no poder hacer la compra online si tampoco hay embarcaciones que les lleven la comida. Toda esta inquietud se la han expuesto a la Policía Local, máxima autoridad en la isla.

Ante esta inquietud, el capitán marítimo de Alicante, Cayetano Pérez, garantiza que los vecinos no se quedarán aislados y quedan a la espera de la petición formal de la autoridad oficial, "Ayuntamiento o quien competa" para enviar una embarcación a la isla para traer a la península a los vecinos que quieran volverse, bien la Tabarquera o una embarcación de Salvamento Marítimo. La petición formal se debe a que tiene que desinfectarse y tomar las medidas necesarias para la separación de los pasajeros y dotarles de mascarillas o guantes. Otra opción que apunta el capitán marítimo es enviar periódicamente barcos con alimentos, por lo que afirma que no quedan desatendidos. Pérez afirma que la Capitanía no puede permitir ahora mismo el tráfico privado de barcos en el mar al estar prohibido por un decreto superior como es el de alarma del Gobierno Central.

La competencia de atraque en el Puerto de Tabarca es de la Generalitat. Desde el Ayuntamiento, por su parte, señalan que ya se han dirigido a Puertos del Estado para pedir una solución.